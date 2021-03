Ceccarini: “Sarri alla Fiorentina ipotesi viva e concreta. Deve ancora decidere ma è possibile”

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, queste le sue parole sulla possibilità di vedere sulla panchina della Fiorentina Maurizio Sarri: “Continuo a pensare che l’opzione Fiorentina sia un’ipotesi viva e concreta. Sarri ancora deve decidere il suo futuro in via definitiva. Al momento quindi nulla è ancora deciso, ma credo che i viola restino un’ipotesi da tenere in considerazione. Occhio a Paulo Fonseca in chiave Napoli”.

