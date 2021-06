Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: “Sempre avuto fiducia, andiamo avanti”

Il Tar dichiara inammissibile il ricorso presentato da Italia Nostra contro la realizzazione del Viola Park a Bagno a Ripoli, in quanto depositato in un momento in cui il termine di 120 giorni per la sua proposizione era ormai decorso (LEGGI QUI)

“Una notizia molto positiva che attendevamo con fiducia – ha dichiarato il sindaco Francesco Casini -. La stessa fiducia che abbiamo sempre avuto, non solo per la tardività del ricorso, ma anche per la bontà del percorso amministrativo intrapreso dal Comune e da tutti gli altri enti coinvolti: Regione, Città Metropolitana e Soprintendenza. Per quanto rapido, l’iter è stato estremamente rigoroso e rispettoso di tutte le norme. Ora avanti tutta per la realizzazione di questo investimento, importantissimo per Bagno a Ripoli, per il territorio metropolitano e per la Fiorentina. Un messaggio importante per la ripresa economica che ci attende e che dimostra che nel nostro Paese si può investire e si può farlo in tempi non biblici”.