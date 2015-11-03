Notizie Tar Fiorentina

Corriere dello Sport, nuovo Franchi, slitta la decisione del TAR sui 55 milioni: altri 15 giorni di attesa
15 novembre 2023 08:42
Italia Nostra rinuncia al ricorso contro il Viola Park. Hanno vinto i tifosi viola e la Fiorentina
02 settembre 2021 16:18
Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"
15 giugno 2021 16:19
Italia Nostra: "Prendiamo atto della decisione del Tar. Non era un ricorso contro Fiorentina e tifosi"
14 giugno 2021 15:57
Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: "Sempre avuto fiducia, andiamo avanti"
14 giugno 2021 15:29
HA VINTO LA FIORENTINA CONTRO ITALIA NOSTRA: "RICORSO TAR INAMMISSIBILE SUL VIOLA PARK"
14 giugno 2021 14:48
Problemi di connessione del TAR, slitta al 9 giugno l'udienza per il ricorso contro il Viola Park
19 maggio 2021 11:48
Clamoroso! La serie B dopo otto giornata torna da 19 a 22 squadre
24 ottobre 2018 13:41
Clamoroso in serie B, il Tar sospende il campionato in attesa di decidere se sarà a 19 o a 22
18 settembre 2018 16:32
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