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Notizie Tar Fiorentina

Corriere dello Sport, nuovo Franchi, slitta la decisione del TAR sui 55 milioni: altri 15 giorni di attesa 

15 novembre 2023 08:42

Italia Nostra rinuncia al ricorso contro il Viola Park. Hanno vinto i tifosi viola e la Fiorentina

02 settembre 2021 16:18

Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"

15 giugno 2021 16:19

Italia Nostra: "Prendiamo atto della decisione del Tar. Non era un ricorso contro Fiorentina e tifosi"

14 giugno 2021 15:57

Ricorso al Tar inammissibile contro il Viola Park, esulta Casini: "Sempre avuto fiducia, andiamo avanti"

14 giugno 2021 15:29

HA VINTO LA FIORENTINA CONTRO ITALIA NOSTRA: "RICORSO TAR INAMMISSIBILE SUL VIOLA PARK"

14 giugno 2021 14:48

Problemi di connessione del TAR, slitta al 9 giugno l'udienza per il ricorso contro il Viola Park

19 maggio 2021 11:48

Clamoroso! La serie B dopo otto giornata torna da 19 a 22 squadre

24 ottobre 2018 13:41

Clamoroso in serie B, il Tar sospende il campionato in attesa di decidere se sarà a 19 o a 22

18 settembre 2018 16:32

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