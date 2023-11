Corriere dello Sport, nuovo Franchi, slitta la decisione del TAR sui 55 milioni: altri 15 giorni di attesa 

Altri quindici giorni – al massimo – per sapere se avrà esito favorevole oppure no il ricorso del Comune di Firenze contro il definanziamento dei 55 milioni originariamente concessi dall’Ue come parte dei fondi per la ricostruzione del “Franchi”: è quello che ha deciso il giudice del Tar del Lazio nella seduta di ieri per poter rendere noto il dispositivo. Una notizia che non ha colto di sorpresa il sindaco Nardella e la sua giunta, già informati dai legali incaricati di seguire il caso che si trattava di un’udienza necessaria a sentire le parti e a raccogliere elementi utili per poter decidere.

Dal Comune, quindi, non si prova a ipotizzare l’esito sulla base di indiscrezioni. Va ricordato che i fondi attualmente a disposizione di Palazzo Vecchio, senza appunto la consistente fetta oggetto del ricorso, ammontano a 151.380.000 euro e serviranno al profondo restyling dello stadio dopo l’approvazione del progetto esecutivo avvenuto la settimana scorsa, ma al momento consentono la copertura soltanto della Curva Fiesole e non della Curva Ferrovia e della Maratona. Lo scrive il Corriere dello Sport.

