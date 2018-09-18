Clamoroso in serie B, il Tar sospende il campionato in attesa di decidere se sarà a 19 o a 22

Se fosse la sceneggiatura di un film comico sarebbe un copione da premio Oscar. Invece purtroppo è la realtà e, invece, che strappare una risata lascia solo increduli ed interdetti. A tre giornate esa...

Se fosse la sceneggiatura di un film comico sarebbe un copione da premio Oscar. Invece purtroppo è la realtà e, invece, che strappare una risata lascia solo increduli ed interdetti. A tre giornate esatte dallo start ufficiale della stagione, la Serie B si blocca su ordine del Tar del Lazio che venerdì, dovrebbe - il condizionale è più che mai d’obbligo in questa situazione - decidere in maniera definitiva se le partecipanti resteranno 19 oppure saliranno a 22 come prevedeva lo statuto.

Ad annunciare l’ennesimo colpo di scena di quella sta diventando una stucchevole farsa che mina la credibilità del sistema calcio, è stato il presidente del Collegio di Garanzia del Coni Franco Frattini che intervenendo ai microfoni di Radio Blu ha fatto il punto della situazione, provando a mettere i punti sulle I su una situazione che ora dopo ora assume contorni tragici:

"Il fatto nuovo è che il Tar del Lazio oltre che sospendere la sentenza ha sospeso il campionato. È chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale che il Tar ha stabilito al 9 ottobre vuol dire che fino a quella data non si giocherebbe la serie B. E questo mi sembra impossibile sotto il profilo della passione sportiva di milioni di tifosi quindi venerdì 21 settembre il Collegio di garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre. Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre. Non presiederò io ma il componente più anziano d’età. Il Collegio deciderà se la serie B sarà a 22 o 19 squadre. Se si dovesse decidere che la B dovrà essere composta da 22 squadre, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le 3 squadre su 6 che dovranno essere ripescate. Noi non facciamo politica sportiva ma guardiamo alle norme."

Ora si attende una comunicazione ufficiale anche da parte della Serie B che possa così permettere a tifosi e addetti ai lavori di fare un po’ di chiarezza in una situazione assolutamente ingarbugliata.

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