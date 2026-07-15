Calamai: "Arokodare perfetto come vice Kean. Mi aspetto l'arrivo di Bakayoko in tempi brevi"

Il punto di Luca Calamai sul mercato della Fiorentina

Il noto giornalista, Luca Calamai, nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola ha parlato del mercato concentrandosi sugli esterni: "Quello di Paratici è un desiderio di totale rivoluzione. È stata cambiata tutta la linea difensiva, siamo a buon punto anche con il centrocampo ed ora arriviamo all'attacco. Con la ricerca di un vice Kean. Tra l'altro Arokodare sarebbe perfetto come alternativa a Kean".

Aggiunge: "Io penso poi che da oggi, se non da ieri, sia già iniziato l'attacco a quelli che sono gli attaccanti esterni. Ne servono 4, o forse 3 e mezzo, perché ho la sensazione che Paratici consideri Parisi più attaccante. Serve il colpo però lì, e Bakayoko, nell'equilibrio del prendiamone uno fortissimo e almeno un paio forti, sarebbe un perfetto punto di partenza perché sarebbe quello forte. Io mi aspetto che lui arrivi in tempi rapidissimi".