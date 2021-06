O Jogo: Porto, mercato chiuso fino a luglio, non deve fare plusvalenze. Trattativa Oliveira rimandata?

Notizie dal Portogallo non rassicurano su una eventuale conclusione a breve termine della trattativa che la Fiorentina ha intavolato con il Porto per il centrocampista Sergio Oliveira. Secondo quanto riporta il noto portale portoghese O Jogo, la squadra detentrice del cartellino del giocatore avrebbe infatti chiuso il mercato fino all’1 luglio.

Il motivo sta nel fatto che il Porto ha ottenuto un utile nel fair-play finanziario di circa 20-30 milioni di euro, perciò non necessitano di fare plusvalenze nell’immediato e hanno così la possibilità di spostare le trattative al nuovo anno finanziario, che inizierà l’1 luglio appunto.

Ciò non significa che il Porto non farà trasferimenti, a patto che non si muovano grosse cifre, ma sembrerebbe che la trattativa della Fiorentina con il Porto per Oliveira dovrà essere rimandata in estate visto che si parla di cifre importanti (20 milioni).

LEGGI ANCHE: BUCCHIONI: “RIBERY NON E’ IN CIMA AI PENSIERI DI GATTUSO”