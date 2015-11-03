Notizie Fair Play Finanziario Fiorentina

CM.com: Fiorentina ostaggio di Pioli e del fair play finanziario. A Giugno passivo di 23,2 mln
03 novembre 2025 22:47
La Roma graziata sul Fair Play finanziario: multa della UEFA da 3 milioni. Nessuna restrizione sul mercato
04 luglio 2025 19:18
La Roma riceve una multa di 2 milioni di euro dalla Uefa per aver violato il fair play finanziario
07 settembre 2024 12:53
La Fiorentina conquista la Champions della sostenibilità finanziaria, è 4a in Europa
22 giugno 2024 01:24
La Roma ha violato il Fair Play Finanziario, la Uefa li avvisa tramite mail. Tolto dalla lista Solbakken
03 febbraio 2023 23:40
Belinazzo spiega: "Col nuovo Fair Play Finanziario chi è più ricco potrà spendere ancora più soldi"
09 aprile 2022 14:05
Il nuovo Fair Play Finanziario, si potrà spendere fino al 70% delle entrate, tolleranza per 60 milioni
07 aprile 2022 15:54
NY Times, svolta epocale della Uefa: addio al Fair Play Finanziario. Verrà introdotto il Salary Cap
22 marzo 2022 22:32
Cambia il Fair Play Finanziario, da "spendi quanto incassi" a "spendi quanto puoi"
04 settembre 2021 19:33
O Jogo: Porto, mercato chiuso fino a luglio, non deve fare plusvalenze. Trattativa Oliveira rimandata?
15 giugno 2021 15:33
Addio Fair Play Finanziario, si va verso lo spendere senza esagerare. Idea tetto dello stipendio
24 marzo 2021 15:56
Bucchioni: "Lo stop del Fair Play Finanziario è una grande occasione per Commisso, può investire"
03 aprile 2020 16:58
Piano anticrisi: Fair Play Finanziario sospeso. Fiorentina: "Decisione giusta". Sarà un mercato rovente
03 aprile 2020 11:38
Ipotesi unica finestra di mercato fino a dicembre. FFP? Nessuno stop, solo scadenze posticipate
01 aprile 2020 14:12
Joe Barone: "Compreremo campioni, i nostri non li vendiamo. Sospendere fair play finanziario"
01 aprile 2020 10:41
Il padre fondatore: "Non bloccate il Fair Play Finanziario: aumenterebbe gap tra ricchi e poveri"
21 marzo 2020 19:18
Gazzetta, L'ipotesi della UEFA: si valuta la sospensione del Fair Play Finanziario per un anno
20 marzo 2020 12:13
Nuovo proprietario della Roma? La società giallorossa chiederà una deroga al Uefa per il Fair Play Finanziario
18 febbraio 2020 16:07
La Uefa punisce chi sbaglia nel Fair Play Finanziario. Rischia la Juventus per plusvalenze fittizie di Cerri, Sturaro e non solo
17 febbraio 2020 17:53
Stangata per il City, escluso dalle Coppe per violazione del FPF. Il club presenterà il ricorso
14 febbraio 2020 21:56
Commisso: "Sono ambizioso, punto in alto. Con il FPF servono le infrastrutture. E sul rinnovo di Pradè..."
05 febbraio 2020 18:08
Barone: "Per il Fair Play Finanziario avere un nuovo stadio è indispensabile. Commisso arriva domenica"
03 gennaio 2020 01:03
CorSport, Mandzukic era il sogno di Commisso che si è dovuto scontrare con il fair play finanziario
28 luglio 2019 15:23
C.Fiorentino, Fiorentina in passivo di 24mln. Bisogna cedere ancora per essere ok con il fair play finanziario
18 agosto 2018 09:50
Esclusiva Bellinazzo: “La Fiorentina ha il 10% di possibilità di venire ripescata. Vi spiego la situazione”
24 maggio 2018 18:40
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