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Notizie Fair Play Finanziario Fiorentina

CM.com: Fiorentina ostaggio di Pioli e del fair play finanziario. A Giugno passivo di 23,2 mln

03 novembre 2025 22:47

La Roma graziata sul Fair Play finanziario: multa della UEFA da 3 milioni. Nessuna restrizione sul mercato

04 luglio 2025 19:18

La Roma riceve una multa di 2 milioni di euro dalla Uefa per aver violato il fair play finanziario

07 settembre 2024 12:53

La Fiorentina conquista la Champions della sostenibilità finanziaria, è 4a in Europa

22 giugno 2024 01:24

La Roma ha violato il Fair Play Finanziario, la Uefa li avvisa tramite mail. Tolto dalla lista Solbakken

03 febbraio 2023 23:40

Belinazzo spiega: "Col nuovo Fair Play Finanziario chi è più ricco potrà spendere ancora più soldi"

09 aprile 2022 14:05

Il nuovo Fair Play Finanziario, si potrà spendere fino al 70% delle entrate, tolleranza per 60 milioni

07 aprile 2022 15:54

NY Times, svolta epocale della Uefa: addio al Fair Play Finanziario. Verrà introdotto il Salary Cap

22 marzo 2022 22:32

Cambia il Fair Play Finanziario, da "spendi quanto incassi" a "spendi quanto puoi"

04 settembre 2021 19:33

O Jogo: Porto, mercato chiuso fino a luglio, non deve fare plusvalenze. Trattativa Oliveira rimandata?

15 giugno 2021 15:33

Addio Fair Play Finanziario, si va verso lo spendere senza esagerare. Idea tetto dello stipendio

24 marzo 2021 15:56

Bucchioni: "Lo stop del Fair Play Finanziario è una grande occasione per Commisso, può investire"

03 aprile 2020 16:58

Piano anticrisi: Fair Play Finanziario sospeso. Fiorentina: "Decisione giusta". Sarà un mercato rovente

03 aprile 2020 11:38

Ipotesi unica finestra di mercato fino a dicembre. FFP? Nessuno stop, solo scadenze posticipate

01 aprile 2020 14:12

Joe Barone: "Compreremo campioni, i nostri non li vendiamo. Sospendere fair play finanziario"

01 aprile 2020 10:41

Il padre fondatore: "Non bloccate il Fair Play Finanziario: aumenterebbe gap tra ricchi e poveri"

21 marzo 2020 19:18

Gazzetta, L'ipotesi della UEFA: si valuta la sospensione del Fair Play Finanziario per un anno

20 marzo 2020 12:13

Nuovo proprietario della Roma? La società giallorossa chiederà una deroga al Uefa per il Fair Play Finanziario

18 febbraio 2020 16:07

La Uefa punisce chi sbaglia nel Fair Play Finanziario. Rischia la Juventus per plusvalenze fittizie di Cerri, Sturaro e non solo

17 febbraio 2020 17:53

Stangata per il City, escluso dalle Coppe per violazione del FPF. Il club presenterà il ricorso

14 febbraio 2020 21:56

Commisso: "Sono ambizioso, punto in alto. Con il FPF servono le infrastrutture. E sul rinnovo di Pradè..."

05 febbraio 2020 18:08

Barone: "Per il Fair Play Finanziario avere un nuovo stadio è indispensabile. Commisso arriva domenica"

03 gennaio 2020 01:03

CorSport, Mandzukic era il sogno di Commisso che si è dovuto scontrare con il fair play finanziario

28 luglio 2019 15:23

C.Fiorentino, Fiorentina in passivo di 24mln. Bisogna cedere ancora per essere ok con il fair play finanziario

18 agosto 2018 09:50

Esclusiva Bellinazzo: “La Fiorentina ha il 10% di possibilità di venire ripescata. Vi spiego la situazione”

24 maggio 2018 18:40

La Roma sfora il Fair Play Finanziario, adesso è nei guai. Il comunicato della società giallorossa

06 ottobre 2017 20:46

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