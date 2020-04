Se n’è accorta perfino la Uefa che, mercoledì, ha varato un primo piano anti crisi. In particolare, «preso atto della crescente incertezza dovuta all’emergenza in corso», ha allentato le briglie del Fair Play Finanziario. Come? Sospendendolo. Ciò significa che per la prossima stagione non sarà necessario presentare il bilancio 2020/2021 che, comunque, sarà sostituito da altri controlli nel corso dell’annata. Ciò significa, per intendersi, dare maggior possibilità di investire a chi vorrà farlo. Con una premessa, fondamentale. Resta valida la regola del «break-even rule» secondo la quale, al termine di un triennio, il passivo non può superare i 30 milioni di euro.

La domanda è: cosa cambia per la Fiorentina? Risposta: al contrario di quanto accaduto fino a oggi, potrà attingere direttamente alle risorse della proprietà, senza badare a quei vincoli che imponevano di non poter spendere più di quanto si incassava.

È l’annosa questione del fatturato: se non incasso, non posso spendere, ma se non posso spendere, e investire, difficilmente aumenterò i ricavi. Per questo, fin dal giorno del suo arrivo, Rocco Commisso si è battuto perché l’Uefa modificasse le regole del Fair Play Finanziario. E per questo ieri, dal club viola, filtrava grande soddisfazione. «È stata una decisione giusta presa in un momento così delicato. Una grande occasione per chi, fin da subito, ha detto di voler riportare la Fiorentina tra le grandi. Senza dimenticare le altre battaglie. Intanto, grazie alle decisioni dell’Uefa, Rocco Commisso è pronto a (ri)partire in quarta. Senza follie, ma con tanta voglia (e con qualche possibilità in più) di costruire una grande Fiorentina.

