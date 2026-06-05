Juve, dalle favole alla reatà di un baratro tecnico ed economico. Perso un miliardo in 7 anni

Paolo Ciabattini ex consulente UEFA sul fair play finanziario condanna i bianconeri che chiudono il nono anno consecutivo in perdita

"Juve, bilancio choc. Sarà un mercato difficilissimo". Poche parole, dirette e taglienti, quelle pronunciate da Paolo Ciabattini ai microfoni di Sportitalia. L’esperto di dinamiche economico-sportive ed ex consulente UEFA ha tracciato un quadro tutt'altro che rassicurante sullo stato di salute delle casse della Juventus, raffreddando gli entusiasmi dei tifosi in vista della sessione estiva di calciomercato. Queste le sue parole:

"Il bilancio della Juventus per l'esercizio 2025-26 si preannuncia drammatico, destinato a chiudersi con una perdita addirittura superiore a quella, già pesantissima, dell'anno precedente. Ci troviamo di fronte a un bilancio choc. La società si ritrova oggi sul groppone le zavorre mortali di operazioni come quelle relative ad Arthur e Douglas Luiz, oltre a una serie infinita di altri flop che generano ammortamenti insostenibili ed esuberi quasi impossibili da piazzare. Prima di poter anche solo pensare di comprare qualcuno, l’UEFA impone categoricamente di vendere. Ma come si fa a vendere senza generare ulteriori e devastanti minusvalenze a bilancio? Sarà un mercato difficilissimo, il più complesso degli ultimi anni"

L'allarme di Ciabattini certifica che la narrazione di una "Juventus con i fondi pronti per tornare immediatamente al top" si scontra violentemente con i numeri reali. Per la dirigenza bianconera si prospettano tre mesi di equilibrismi purissimi: la caccia ai parametri zero, lo studio di prestiti fantasiosi e la dolorosa consapevolezza che, per finanziare qualsiasi colpo in entrata, l'ambiente dovrà metabolizzare il sacrificio di qualche pezzo pregiato della rosa attuale.