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Notizie Bilancio Fiorentina

Fiorentina, lieve rosso di bilancio ma ricavi saliti a 200 milioni grazie anche alle plusvalenze

09 novembre 2024 22:51

Il bilancio della Fiorentina è tornato in rosso, Commisso costretto a ripianare circa 20 milioni

06 febbraio 2024 16:52

La Juventus come al solito è in rosso di bilancio, debiti per 123 milioni. Altro aumento di capitale

23 novembre 2023 19:47

Il bilancio della Fiorentina: attivo di 43 milioni, ricavi per 233 milioni, dalla Juventus oltre 110 milioni

24 novembre 2022 17:29

Scoperto trucco Juventus per falsificare il bilancio: plusvalenze false e 20 milioni in nero per Ronaldo

26 ottobre 2022 16:57

Commisso aveva ragione, Juventus chiude bilancio con perdite record. Rosso di 254 milioni

23 settembre 2022 22:21

Il bilancio della Fiorentina del 2021, perdita di 10 milioni, Commisso ne mette 115 nelle casse

03 gennaio 2022 16:39

Guardia di Finanza nella sede dell'Inter. False plusvalenze e bilancio critico nel mirino dell'indagine

21 dicembre 2021 16:38

Viaggio nel bilancio della Fiorentina, rosso di 10 milioni, ricavi 132 milioni. Gonzalez pagato 22

13 dicembre 2021 15:30

Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio

27 novembre 2021 03:11

Nel bilancio della Fiorentina, costi per 100 milioni, ricavi per 60 milioni. In arrivo soldi di Chiesa

15 novembre 2021 18:08

Dopo la Juventus, anche l'Inter è piena di debiti, perde ogni mese 12 milioni. Bilancio in rosso

19 settembre 2021 16:35

Disastro Agnelli, la Juventus ha debiti per 209 milioni di euro, bilancio in rosso

17 settembre 2021 14:57

Nel bilancio della Fiorentina, Monteanu pagato quasi 2 milioni, da Chiesa 10 milioni ricevuti per ora

08 dicembre 2020 14:17

Commisso versa nella Fiorentina 67 milioni, rosso di 27 milioni. Patrimonio in crescita

07 dicembre 2020 19:55

Bilancio Fiorentina, nel 2019 perdita di 27.682 milioni, Mediacom porta in cassa 10 milioni

07 maggio 2020 10:10

Fiorentina, il primo bilancio della proprietà Commisso è in rosso nel 2019: - 27,6 milioni

24 aprile 2020 20:40

Marino: "Alcune critiche sono ingenerose. I Della Valle nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro..."

29 maggio 2019 14:10

Bilancio totale di Pioli nelle 74 partite allenate in viola...

09 aprile 2019 15:19

L'ultimo bilancio della Fiorentina è da record, + 35 milioni di euro. Mai cosi bene nell'era Della Valle

13 ottobre 2018 09:49

EcoFoot, bilancio viola ancora in rosso. Il prossimo anno..

06 giugno 2017 16:25

"Finito il tempo dell'austerity, ci sono 30 milioni per i riscatti"

25 marzo 2017 15:55

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