Notizie Bilancio Fiorentina

Fiorentina, lieve rosso di bilancio ma ricavi saliti a 200 milioni grazie anche alle plusvalenze
09 novembre 2024 22:51
Il bilancio della Fiorentina è tornato in rosso, Commisso costretto a ripianare circa 20 milioni
06 febbraio 2024 16:52
La Juventus come al solito è in rosso di bilancio, debiti per 123 milioni. Altro aumento di capitale
23 novembre 2023 19:47
Il bilancio della Fiorentina: attivo di 43 milioni, ricavi per 233 milioni, dalla Juventus oltre 110 milioni
24 novembre 2022 17:29
Scoperto trucco Juventus per falsificare il bilancio: plusvalenze false e 20 milioni in nero per Ronaldo
26 ottobre 2022 16:57
Commisso aveva ragione, Juventus chiude bilancio con perdite record. Rosso di 254 milioni
23 settembre 2022 22:21
Il bilancio della Fiorentina del 2021, perdita di 10 milioni, Commisso ne mette 115 nelle casse
03 gennaio 2022 16:39
Guardia di Finanza nella sede dell'Inter. False plusvalenze e bilancio critico nel mirino dell'indagine
21 dicembre 2021 16:38
Viaggio nel bilancio della Fiorentina, rosso di 10 milioni, ricavi 132 milioni. Gonzalez pagato 22
13 dicembre 2021 15:30
Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio
27 novembre 2021 03:11
Nel bilancio della Fiorentina, costi per 100 milioni, ricavi per 60 milioni. In arrivo soldi di Chiesa
15 novembre 2021 18:08
Dopo la Juventus, anche l'Inter è piena di debiti, perde ogni mese 12 milioni. Bilancio in rosso
19 settembre 2021 16:35
Disastro Agnelli, la Juventus ha debiti per 209 milioni di euro, bilancio in rosso
17 settembre 2021 14:57
Nel bilancio della Fiorentina, Monteanu pagato quasi 2 milioni, da Chiesa 10 milioni ricevuti per ora
08 dicembre 2020 14:17
Commisso versa nella Fiorentina 67 milioni, rosso di 27 milioni. Patrimonio in crescita
07 dicembre 2020 19:55
Bilancio Fiorentina, nel 2019 perdita di 27.682 milioni, Mediacom porta in cassa 10 milioni
07 maggio 2020 10:10
Fiorentina, il primo bilancio della proprietà Commisso è in rosso nel 2019: - 27,6 milioni
24 aprile 2020 20:40
Marino: "Alcune critiche sono ingenerose. I Della Valle nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro..."
29 maggio 2019 14:10
Bilancio totale di Pioli nelle 74 partite allenate in viola...
09 aprile 2019 15:19
L'ultimo bilancio della Fiorentina è da record, + 35 milioni di euro. Mai cosi bene nell'era Della Valle
13 ottobre 2018 09:49
EcoFoot, bilancio viola ancora in rosso. Il prossimo anno..
06 giugno 2017 16:25
"Finito il tempo dell'austerity, ci sono 30 milioni per i riscatti"
25 marzo 2017 15:55
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