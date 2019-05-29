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Marino: "Alcune critiche sono ingenerose. I Della Valle nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro..."

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è stato intervistato a Radio Sportiva:"Commisso? Non lo conosco. Mi dispiace per tutte i problemi venuti fuori sulla famiglia Della Valle. Alcune critiche sono i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 14:10
Marino: "Alcune critiche sono ingenerose. I Della Valle nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro..." - CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
CESENA, ITALY - APRIL 29: Pierpaolo Marino General Manager of Atalanta before the Serie A match between AC Cesena and Atalanta BC at Dino Manuzzi Stadium on April 29, 2015 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
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Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è stato intervistato a Radio Sportiva:

"Commisso? Non lo conosco. Mi dispiace per tutte i problemi venuti fuori sulla famiglia Della Valle. Alcune critiche sono ingenerose perché loro hanno sempre dimostrato molta passione e disponibilità. Nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro. Corvino? E’ un direttore spotivo che stimo".

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