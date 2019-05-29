Marino: "Alcune critiche sono ingenerose. I Della Valle nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro..."
Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è stato intervistato a Radio Sportiva:"Commisso? Non lo conosco. Mi dispiace per tutte i problemi venuti fuori sulla famiglia Della Valle. Alcune critiche sono i...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 14:10
Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è stato intervistato a Radio Sportiva:
"Commisso? Non lo conosco. Mi dispiace per tutte i problemi venuti fuori sulla famiglia Della Valle. Alcune critiche sono ingenerose perché loro hanno sempre dimostrato molta passione e disponibilità. Nella Fiorentina hanno speso più di 200 milioni di euro. Corvino? E’ un direttore spotivo che stimo".