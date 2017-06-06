EcoFoot, bilancio viola ancora in rosso. Il prossimo anno..

Il sito francese EcoFoot parla dell'economia della Fiorentina e di come, negli ultimi anni, la squadra viola sia stata costantemente in perdita..

Nella mattinata di oggi, la testata online francese EcoFoot ha riportato sul proprio sito un interessante analisi sul bilancio della Fiorentina partendo dal 2012. L'articolo riporta chiaramente come la società viola sia stata in perdita negli ultimi 3 anni e che, nell'ultima stagione soprattutto grazie alle sponsorizzazioni, il buco di bilancio sia stato un po' risanato. Infine è sottolineato come il mancato accesso all'Europa League sia un danno grandissimo per la società che sarà nuovamente costretta a fare i conti con un bilancio in perdita.