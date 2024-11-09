Fiorentina, lieve rosso di bilancio ma ricavi saliti a 200 milioni grazie anche alle plusvalenze
Tutti i dettagli del mercato dal bilancio chiuso al 30 giugno: quanto speso per i nuovi innesti e quanto ha incassato il club dalle cessioni
La Fiorentina ha chiuso il bilancio della stagione 2023/24 con un rosso in calo a 6 milioni di euro. I ricavi sono cresciuti a quota 199 milioni di euro (40 milioni in più rispetto ai 159 milioni del 2022/23), spinti in particolar modo dalle plusvalenze e da un leggero incremento dei ricavi da diritti televisivi e da sponsorizzazioni.
Dalle pieghe del fascicolo di bilancio – consultato da Calcio e Finanza – emergono anche le cifre ufficiali della campagna trasferimenti per la stagione 2024/25. Una sessione, quella estiva, che ha portato a Firenze diversi volti nuovi, molti dei quali si stanno esprimendo al meglio sotto la nuova gestione del tecnico Raffaele Palladino.
«Il calciomercato estivo si è svolto dal 1° luglio fino al 30 agosto 2024, ed ha visto un’importante ricostruzione della squadra con l’innesto di 13 giocatori. Si riepilogano le maggiori operazioni» e «si precisa inoltre che il corrispettivo totale del trasferimento […] non comprende la quota di riscatto dei prestiti nonché eventuali premi condizionati alle performance sportive».
Fiorentina cifre ufficiali mercato 2024 – Gli acquisti
Ecco le operazioni in entrata:
- Adli (Milan, temporaneo con opzione) – 1,5 milioni di euro
- Boskovic (Hnk Cibalia, definitivo) – 30mila euro
- Bove (Roma, temporaneo con obbligo) – 1,5 milioni di euro
- Cataldi (Lazio, temporaneo con opzione) – 0 euro
- De Gea (definitivo) – 0 euro
- Gosens (Union Berlin, temporaneo con opzione) – 0,75 milioni di euro
- Gudmundsson (Genoa, temporaneo con opzione) – 5,85 milioni di euro
- Kean (Juventus, definitivo) – 13 milioni di euro
- Moreno (Belgrano, definitivo) – 5 milioni di euro
- Pongracic (Lecce, definitivo) – 15 milioni di euro
- Richardson (Reims, definitivo) – 9,025 milioni di euro
- Valentini (definitivo) – 0 euro
Fiorentina cifre ufficiali mercato 2024 – Le cessioni
Di seguito, invece, le operazioni in uscita, tenendo conto solamente delle più rilevanti:
- Amrabat (Fenerbahce, temporaneo con obbligo) – 14 milioni di euro
- Barak (Kasimpasa, temporaneo con opzione) – 0 euro
- Brekalo (Kasimpasa, temporaneo con opzione) – 0 euro
- Nico Gonzalez (Juventus, temporaneo con obbligo) – 33 milioni di euro
- Milenkovic (Nottingham Forest, definitivo) – 12,3 milioni di euro
- Munteanu (Cluj, definitivo) – 2,3 milioni di euro
- Nzola (Lens, temporaneo con opzione) – 2,1 milioni di euro
- Pierozzi N. (Palermo, definitivo) – 1 milione di euro
- Spaggiari (Cremonese, temporaneo con opzione) – 10mila euro
Fiorentina cifre ufficiali mercato 2024 – Le plusvalenze 2023/24 e i bonus
Guardando invece alle operazioni che hanno avuto impatto sul bilancio 2023/24, le cessioni hanno portato a plusvalenze per oltre 26 milioni di euro. Di seguito le operazioni a titolo definitivo e le relative plusvalenze:
- Igor (Brighton) – 14.199.160 euro
- Terzic (Salisburgo) – 4.741.158 euro
- Cabral (Benfica) – 6.521.150 euro
- Spalluto (Monopoli) – 226.646 euro
- Mina (Cagliari) – 369.669 euro
Tra le cifre interessanti, si segnala anche l’incasso di alcuni premi per calciatori ceduti negli anni passati. Nel dettaglio, tra questi, spiccano 2,5 milioni di euro dalla Juventus per Federico Chiesa e 1,83 milioni di euro sempre dal club bianconero per Dusan Vlahovic.
Lo riporta calcioefinanza.it
Il Cagliari ferma il Milan e fa felice anche la Fiorentina. Leao e compagni restano dietro in classifica
https://www.labaroviola.com/il-cagliari-ferma-il-milan-e-fa-felice-anche-la-fiorentina-leao-e-compagni-restano-dietro-in-classifica/276224/