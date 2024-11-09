Fiorentina, lieve rosso di bilancio ma ricavi saliti a 200 milioni grazie anche alle plusvalenze

Tutti i dettagli del mercato dal bilancio chiuso al 30 giugno: quanto speso per i nuovi innesti e quanto ha incassato il club dalle cessioni

La Fiorentina ha chiuso il bilancio della stagione 2023/24 con un rosso in calo a 6 milioni di euro. I ricavi sono cresciuti a quota 199 milioni di euro (40 milioni in più rispetto ai 159 milioni del 2022/23), spinti in particolar modo dalle plusvalenze e da un leggero incremento dei ricavi da diritti televisivi e da sponsorizzazioni.

Dalle pieghe del fascicolo di bilancio – consultato da Calcio e Finanza – emergono anche le cifre ufficiali della campagna trasferimenti per la stagione 2024/25. Una sessione, quella estiva, che ha portato a Firenze diversi volti nuovi, molti dei quali si stanno esprimendo al meglio sotto la nuova gestione del tecnico Raffaele Palladino.

«Il calciomercato estivo si è svolto dal 1° luglio fino al 30 agosto 2024, ed ha visto un’importante ricostruzione della squadra con l’innesto di 13 giocatori. Si riepilogano le maggiori operazioni» e «si precisa inoltre che il corrispettivo totale del trasferimento […] non comprende la quota di riscatto dei prestiti nonché eventuali premi condizionati alle performance sportive».

Fiorentina cifre ufficiali mercato 2024 – Gli acquisti

Ecco le operazioni in entrata:

Adli (Milan, temporaneo con opzione) – 1,5 milioni di euro

Boskovic (Hnk Cibalia, definitivo) – 30mila euro

Bove (Roma, temporaneo con obbligo) – 1,5 milioni di euro

Cataldi (Lazio, temporaneo con opzione) – 0 euro

De Gea (definitivo) – 0 euro

Gosens (Union Berlin, temporaneo con opzione) – 0,75 milioni di euro

Gudmundsson (Genoa, temporaneo con opzione) – 5,85 milioni di euro

Kean (Juventus, definitivo) – 13 milioni di euro

Moreno (Belgrano, definitivo) – 5 milioni di euro

Pongracic (Lecce, definitivo) – 15 milioni di euro

Richardson (Reims, definitivo) – 9,025 milioni di euro

Valentini (definitivo) – 0 euro

Fiorentina cifre ufficiali mercato 2024 – Le cessioni

Di seguito, invece, le operazioni in uscita, tenendo conto solamente delle più rilevanti:

Amrabat (Fenerbahce, temporaneo con obbligo) – 14 milioni di euro

Barak (Kasimpasa, temporaneo con opzione) – 0 euro

Brekalo (Kasimpasa, temporaneo con opzione) – 0 euro

Nico Gonzalez (Juventus, temporaneo con obbligo) – 33 milioni di euro

Milenkovic (Nottingham Forest, definitivo) – 12,3 milioni di euro

Munteanu (Cluj, definitivo) – 2,3 milioni di euro

Nzola (Lens, temporaneo con opzione) – 2,1 milioni di euro

Pierozzi N. (Palermo, definitivo) – 1 milione di euro

Spaggiari (Cremonese, temporaneo con opzione) – 10mila euro

Fiorentina cifre ufficiali mercato 2024 – Le plusvalenze 2023/24 e i bonus

Guardando invece alle operazioni che hanno avuto impatto sul bilancio 2023/24, le cessioni hanno portato a plusvalenze per oltre 26 milioni di euro. Di seguito le operazioni a titolo definitivo e le relative plusvalenze:

Igor (Brighton) – 14.199.160 euro

Terzic (Salisburgo) – 4.741.158 euro

Cabral (Benfica) – 6.521.150 euro

Spalluto (Monopoli) – 226.646 euro

Mina (Cagliari) – 369.669 euro

Tra le cifre interessanti, si segnala anche l’incasso di alcuni premi per calciatori ceduti negli anni passati. Nel dettaglio, tra questi, spiccano 2,5 milioni di euro dalla Juventus per Federico Chiesa e 1,83 milioni di euro sempre dal club bianconero per Dusan Vlahovic.

Lo riporta calcioefinanza.it

Il Cagliari ferma il Milan e fa felice anche la Fiorentina. Leao e compagni restano dietro in classifica

https://www.labaroviola.com/il-cagliari-ferma-il-milan-e-fa-felice-anche-la-fiorentina-leao-e-compagni-restano-dietro-in-classifica/276224/