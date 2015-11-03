Notizie Calcio E Finanza Fiorentina

Calcio e Finanza: "Vendita della società ipotesi reale, ma l'obiettivo ora è la salvezza. Renzi sullo sfondo"
24 gennaio 2026 14:24
Serie A, versamenti 20/24: Friedkin 700mln per la Roma, Commisso 'solo' 114mln per la Fiorentina
25 marzo 2025 22:54
Il mercato della Fiorentina è il più "redditizio" della Serie A, Juventus ultima in questa classifica
17 gennaio 2025 23:49
Fiorentina, lieve rosso di bilancio ma ricavi saliti a 200 milioni grazie anche alle plusvalenze
09 novembre 2024 22:51
Calcio e Finanza: "Fiorentina al 18° posto per percentuale di riempimento stadio, peggio solo Lazio e Salernitana"
14 giugno 2024 10:41
La Fiorentina è la quarta miglior "cantera" d'Italia per ricavi generati dalla vendita dei propri giovani
16 aprile 2024 23:38
Top10 proprietari più ricchi nel calcio Italiano: Commisso è secondo dietro ai fratelli Hartono del Como
04 aprile 2024 20:33
La Fiorentina negli ultimi 10 anni ha fatto un attivo sul mercato di 117 milioni di euro
25 gennaio 2024 15:37
Bellinazzo: "Con il trasloco dal Franchi la Fiorentina perderà per 2 anni il 15% del suo fatturato"
22 marzo 2023 13:47
Fiorentina coerente, unica società, con la Cremonese, a non usufruire del pagamento delle tasse rateizzate
30 dicembre 2022 20:22
Commisso è il quattordicesimo presidente più ricco al mondo, patrimonio da 6,1 miliardi, Elkann 22°
06 aprile 2022 19:46
Dazn che disastro, ha chiuso il bilancio del 2020 in perdita di 1,3 miliardi di euro, costi altissimi
23 febbraio 2022 16:21
Bellinazzo: "La Fiorentina vale 200 milioni di euro. Commisso non abituato ad avere queste regole"
03 febbraio 2022 11:53
Retroscena cifre Ikonè alla Fiorentina: 14 milioni al Lille, 1 di bonus, 15% rivendita. 1,7 di ingaggio
03 gennaio 2022 16:08
Il responsabile del Marketing della Fiorentina lascia Firenze per essere ingaggiato dal Napoli
12 dicembre 2021 17:46
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