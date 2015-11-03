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Notizie Calcio E Finanza Fiorentina

Calcio e Finanza: "Vendita della società ipotesi reale, ma l'obiettivo ora è la salvezza. Renzi sullo sfondo"

24 gennaio 2026 14:24

Serie A, versamenti 20/24: Friedkin 700mln per la Roma, Commisso 'solo' 114mln per la Fiorentina

25 marzo 2025 22:54

Il mercato della Fiorentina è il più "redditizio" della Serie A, Juventus ultima in questa classifica

17 gennaio 2025 23:49

Fiorentina, lieve rosso di bilancio ma ricavi saliti a 200 milioni grazie anche alle plusvalenze

09 novembre 2024 22:51

Calcio e Finanza: "Fiorentina al 18° posto per percentuale di riempimento stadio, peggio solo Lazio e Salernitana"

14 giugno 2024 10:41

La Fiorentina è la quarta miglior "cantera" d'Italia per ricavi generati dalla vendita dei propri giovani

16 aprile 2024 23:38

Top10 proprietari più ricchi nel calcio Italiano: Commisso è secondo dietro ai fratelli Hartono del Como

04 aprile 2024 20:33

La Fiorentina negli ultimi 10 anni ha fatto un attivo sul mercato di 117 milioni di euro

25 gennaio 2024 15:37

Bellinazzo: "Con il trasloco dal Franchi la Fiorentina perderà per 2 anni il 15% del suo fatturato"

22 marzo 2023 13:47

Fiorentina coerente, unica società, con la Cremonese, a non usufruire del pagamento delle tasse rateizzate

30 dicembre 2022 20:22

Commisso è il quattordicesimo presidente più ricco al mondo, patrimonio da 6,1 miliardi, Elkann 22°

06 aprile 2022 19:46

Dazn che disastro, ha chiuso il bilancio del 2020 in perdita di 1,3 miliardi di euro, costi altissimi

23 febbraio 2022 16:21

Bellinazzo: "La Fiorentina vale 200 milioni di euro. Commisso non abituato ad avere queste regole"

03 febbraio 2022 11:53

Retroscena cifre Ikonè alla Fiorentina: 14 milioni al Lille, 1 di bonus, 15% rivendita. 1,7 di ingaggio

03 gennaio 2022 16:08

Il responsabile del Marketing della Fiorentina lascia Firenze per essere ingaggiato dal Napoli

12 dicembre 2021 17:46

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