Serie A, versamenti 20/24: Friedkin 700mln per la Roma, Commisso 'solo' 114mln per la Fiorentina
La proprietà viola in questa speciale classifica dei versamenti e delle sponsorizzazioni è ottava. Davanti anche Parma, Monza e Genoa
Secondo una recente analisi di Calcio e Finanza, che ha stilato la lista dei proprietari delle squadre italiane che hanno investito di più nei loro club dal 2020 al 2024, l'ammontare complessivo degli investimenti supera i 3 miliardi di euro. Ma chi sono i principali protagonisti di questo grande afflusso di denaro?
In cima alla classifica troviamo i Friedkin, proprietari della Roma, con un contributo impressionante che supera i 700 mln di euro, una cifra che li posiziona lontano dalla seconda classificata, il fondo Exor della Juventus, con un ammontare di 383,2 mln. Al terzo posto si piazza un altro imprenditore americano, Kyle Krause, a capo del Parma con 299,8 mln spesi.
Per quanto riguarda la Fiorentina, Rocco Commisso si colloca all'ottavo posto con un investimento di 114,1 milioni di euro nelle casse della squadra viola, confermando il suo impegno economico per il futuro del club. In fondo alla classifica troviamo invece il Torino di Urbano Cairo, che ha versato "solo" 16,5 milioni di euro nelle casse granata.
Ecco la classifica completa degli investimenti, come riportato da Transfermarkt: