Serie A, versamenti 20/24: Friedkin 700mln per la Roma, Commisso 'solo' 114mln per la Fiorentina

La proprietà viola in questa speciale classifica dei versamenti e delle sponsorizzazioni è ottava. Davanti anche Parma, Monza e Genoa

A cura di Andrea Gemignani 25 marzo 2025 22:54

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