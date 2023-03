Bellinazzo: “Con il trasloco dal Franchi la Fiorentina perderà per 2 anni il 15% del suo fatturato”

Marco Bellinazzo, giornalista di Calcio e Finanza, massimo esperto del settore economico legato al calcio, ha parlato a Radio Bruno del nuovo stadio della Fiorentina con conseguente trasloco per due anni dallo stadio Franchi. Le sue parole:

“Il livello delle entrate da stadio per ogni club siamo sui 10 milioni all’anno, la differenza tra l’incasso abituale del club e quello che ci sarebbe nell’impianto sostitutivo porta naturalmente meno entrare, poche ma pesano per il 10/15% nel fatturato della Fiorentina. Per questo motivo serve il nuovo stadio il prima possibile, ci saranno perdite economiche e disagi logistiche che si spera poi possano essere ricompensate dalle entrate del nuovo stadio.

Il motivo per cui servono stadi di qualità è per recuperare soldi per il fatturato, quest’anno la Fiorentina incasserà quasi 10 milioni dallo stadio, siamo tornati sui livelli pre pandemia ma siamo comunque lontani dalla cifra che serve per sognare in grande. Servono entrate importanti che arrivano da attività commerciali legati allo stadio. Lo stadio nuovo porta anche un incremento dei prezzi, cosa non apprezzata dai tifosi, ma variegando i servizi puoi abbassare poi il prezzo del biglietto. In Italia si fa fatica a concepire lo stadio come un qualcosa che operi 7 giorni su 7 e che sia sempre operativo. Il Real Madrid è stata fortunato che ha fatto i lavori quando c’era la pandemia”

