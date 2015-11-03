Notizie Bellinazzo Fiorentina

Bellinazzo: "Se la Fiorentina retrocede deve abbattere il monte ingaggi. Se non fa le coppe, rosa meno forte"".
13 febbraio 2026 20:22
Bellinazzo: "La Fiorentina se vincerà la Conference si porta a casa 20 milioni. Dalla Supercoppa altri 5"
31 maggio 2023 13:18
Bellinazzo: "Con il trasloco dal Franchi la Fiorentina perderà per 2 anni il 15% del suo fatturato"
22 marzo 2023 13:47
Bellinazzo: "La Fiorentina vale 200 milioni di euro. Commisso non abituato ad avere queste regole"
03 febbraio 2022 11:53
"No a Commisso che voleva fare lo stadio nuovo ma si usano soldi dei cittadini per il vecchio Franchi"
30 aprile 2021 20:22
"Diritti tv in America grazie a Commisso. Abolizione Fair Play Finanziario favorisce la Fiorentina"
26 marzo 2021 14:51
Bellinazzo: "Pensiamo alla prossima stagione. Il buonsenso dice di non giocare 120 partite a porte chiuse.."
14 aprile 2020 22:14
Coronavirus, Sky rischia di perdere migliaia di abbonati. Ecco le parole di Bellinazzo
16 marzo 2020 13:00
Bellinazzo: “Sentenza Milan? Gli è andata benissimo. In tre anni può fare ciò che vuole. La squadra...”
14 dicembre 2018 16:45
Esclusiva Bellinazzo: “La Fiorentina ha il 10% di possibilità di venire ripescata. Vi spiego la situazione”
24 maggio 2018 18:40
Esclusiva Bellinazzo: "Vi spiego la strategia dei Dv (la Fiorentina vale 100-150 milioni). Nessuna offerta concreta è arrivata"
09 novembre 2017 19:25
Bellinazzo (Sole 24 Ore): "Ecco cosa succede se il Milan non dovesse andare in Champions League. Montella a rischio"
20 ottobre 2017 17:40
Bellinazzo: ''La Fiorentina vale 200 milioni. Anni di plusvalenze hanno evitato deficit e il brand c'è: con lo stadio...''
10 ottobre 2017 15:54
Bellinazzo: ''Viola, con le plusvalenze non aumenta il fatturato. E i Della Valle non si intascano i soldi...''
02 settembre 2017 15:49
Bellinazzo (Il Sole 24 Ore): "Con queste cessioni importanti, ecco come cambia la vendibilità ed il prezzo della Fiorentina"
25 luglio 2017 01:32
Allarme rosso: meno 15,5 milioni, non basta la plusvalenza Cuadrado
14 maggio 2016 17:56
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