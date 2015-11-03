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Notizie Bellinazzo Fiorentina

Bellinazzo: "Se la Fiorentina retrocede deve abbattere il monte ingaggi. Se non fa le coppe, rosa meno forte"".

13 febbraio 2026 20:22

Bellinazzo: "La Fiorentina se vincerà la Conference si porta a casa 20 milioni. Dalla Supercoppa altri 5"

31 maggio 2023 13:18

Bellinazzo: "Con il trasloco dal Franchi la Fiorentina perderà per 2 anni il 15% del suo fatturato"

22 marzo 2023 13:47

Bellinazzo: "La Fiorentina vale 200 milioni di euro. Commisso non abituato ad avere queste regole"

03 febbraio 2022 11:53

"No a Commisso che voleva fare lo stadio nuovo ma si usano soldi dei cittadini per il vecchio Franchi"

30 aprile 2021 20:22

"Diritti tv in America grazie a Commisso. Abolizione Fair Play Finanziario favorisce la Fiorentina"

26 marzo 2021 14:51

Bellinazzo: "Pensiamo alla prossima stagione. Il buonsenso dice di non giocare 120 partite a porte chiuse.."

14 aprile 2020 22:14

Coronavirus, Sky rischia di perdere migliaia di abbonati. Ecco le parole di Bellinazzo

16 marzo 2020 13:00

Bellinazzo: “Sentenza Milan? Gli è andata benissimo. In tre anni può fare ciò che vuole. La squadra...”

14 dicembre 2018 16:45

Esclusiva Bellinazzo: “La Fiorentina ha il 10% di possibilità di venire ripescata. Vi spiego la situazione”

24 maggio 2018 18:40

Esclusiva Bellinazzo: "Vi spiego la strategia dei Dv (la Fiorentina vale 100-150 milioni). Nessuna offerta concreta è arrivata"

09 novembre 2017 19:25

Bellinazzo (Sole 24 Ore): "Ecco cosa succede se il Milan non dovesse andare in Champions League. Montella a rischio"

20 ottobre 2017 17:40

Bellinazzo: ''La Fiorentina vale 200 milioni. Anni di plusvalenze hanno evitato deficit e il brand c'è: con lo stadio...''

10 ottobre 2017 15:54

Bellinazzo: ''Viola, con le plusvalenze non aumenta il fatturato. E i Della Valle non si intascano i soldi...''

02 settembre 2017 15:49

Bellinazzo (Il Sole 24 Ore): "Con queste cessioni importanti, ecco come cambia la vendibilità ed il prezzo della Fiorentina"

25 luglio 2017 01:32

Allarme rosso: meno 15,5 milioni, non basta la plusvalenza Cuadrado

14 maggio 2016 17:56

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