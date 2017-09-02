Bellinazzo: ''Viola, con le plusvalenze non aumenta il fatturato. E i Della Valle non si intascano i soldi...''

Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato della situazione economica della Fiorentina, a Radio Bruno. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Le squadre come la Fiorentina hanno un...

Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato della situazione economica della Fiorentina, a Radio Bruno. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Le squadre come la Fiorentina hanno un fatturato strutturale standard che non raggiunge i 100 milioni, e il bilancio degli ultimi anni dice che quando ci sono state plusvalenze è rimasto in parità o in utile, altrimenti la famiglia Della Valle ha dovuto inserire dei soldi in proprio. Per raggiungere l’autosufficienza serve comprare giovani e rivenderli a prezzo maggiorato, ma alzare il fatturato così non è semplice. Come alzarlo? Il progetto dello stadio ha raggiunto step importanti ma ci sono voluti tempi lunghi e vedere all’orizzonte un cantiere è ancora utopia.

Le aziende calcistiche hanno un propellente che le differenzia da quelle semplici, ossia il risultato sportivo che non è facile da raggiungere senza investimenti. Il modello Milan dimostra che per ripartire con entusiasmo il modo più facile per alzare il fatturato è il calciomercato. Ma con questa politica è difficile avere margine di crescita. Per intendersi, la famiglia Della Valle non si è messa in tasca i soldi di Bernardeschi, perché non è una società che ripartisce dividendi tra gli azionisti".