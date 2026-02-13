13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:25

Bellinazzo: “Se la Fiorentina retrocede deve abbattere il monte ingaggi. Se non fa le coppe, rosa meno forte””.

Redazione

13 Febbraio · 20:22

Marco Bellinazzo ha fatto una analisi della situazione della Fiorentina in caso di salvezza, ma esclusione dalle coppe.

A Radio Bruno è intervenuto come ospite Marco Bellinazzo, giornalista esperto di calcio e finanza del Sole 24 Ore. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “E’ importante tenere la categoria per evitare di dover ancora più drasticamente ridimensionare il monte ingaggi. Comunque, non facendo le coppe e avendo questo deficit infrastrutturale importante (lo stadio ndr), il tema della continuità di un certo livello di rosa, si porrà ed è già oggetto delle analisi che sta facendo Paratici. Io credo che sarà fondamentale avere tra qualche mese maggiori certezze per pianificare la prossima stagione. Paratici ha grandi capacità ma si dovrà muovere con un budget che non è quello della Juventus o del Tottenham. In questo senso può essere una sfida diversa per lui e per tutta la società viola”.

