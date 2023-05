Bellinazzo: “La Fiorentina se vincerà la Conference si porta a casa 20 milioni. Dalla Supercoppa altri 5”

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

“La Roma ha incassato vincendo la Conference League, in totale, 20 milioni di euro, che si aggiungono ai soldi dei botteghini della gare giocate in casa. Vincere la Conference League poi ti dà l’accesso all’Europa League e questi sono altri soldi, la Fiorentina incassa anche dalla partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita con 4 squadre, una partecipazione che vale nell’insieme oltre 20 milioni da dividere per le 4 squadre. Se consideriamo gli incassi della Fiorentina, queste sono entrate parecchio importanti. Diverso il discorso della Champions League, dove ci sono 2 miliardi a disposizione, solo giocare il girone di Champions porta 40 milioni di euro. Nei prossimi anni saranno addirittura il doppio”

