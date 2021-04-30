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"No a Commisso che voleva fare lo stadio nuovo ma si usano soldi dei cittadini per il vecchio Franchi"

Una vicenda che sta facendo molto discutere, quella dello Stadio Franchi che beneficerà dei soldi del recovery fund per il restyling

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2021 20:22
"No a Commisso che voleva fare lo stadio nuovo ma si usano soldi dei cittadini per il vecchio Franchi" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Foto presa di canali social della Fiorentina

Il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, attraverso Twitter, ha parlato della vicenda dello stadio Franchi, che riceverà finanziamenti per 95 milioni per il restyling, questo il suo pensiero: "Solo a me pare assurdo che a Firenze si sia disincentivato un privato Fiorentina a investire 250 milioni per un nuovo stadio e si useranno 95 milioni del Recovery Fund (pubblici) per ristrutturare il Franchi (somma peraltro insufficiente a renderlo redditizio)?"

Ecco il tweet

PARLA IL DIRETTORE SPORTIVO DELL'EMPOLI: "SARRI DEVE DECIDERE TRA ROMA E FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/accardi-sarri-decidera-tra-roma-e-fiorentina-la-societa-viola-non-mi-ha-mai-chiamato/138658/

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