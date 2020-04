La possibilità di giocare le partite di Serie A in estate? Una possibilità, ma come scrive su Twitter il giornalista ed esperto di economia,Marco Bellinazzo, un’ipotesi non del tutto percorribile: “Pensare di disputare più di 120 partite (a porte chiuse) da giugno a chissà quando pur di completare la Serie A oggi può esseresolo una flebile speranza. Le parole degli esperti e di quei presidenti che escludono la fattibilità di una ripresa mi sembrano di puro buon senso. I danni economici saranno suddivisi su tutto il sistema e non sul singolo. Faccio il tifo perché si prepari la prossima stagione, la quale non sarà di semplice composizione”.