Notizie Stop Serie A Fiorentina

Iachini: "Abbiamo voglia di ripartire. Ingiusto alcune squadre possano allenarsi. Chiesa? Normale arrivino offerte"
02 maggio 2020 16:47
Bucchioni: "Probabile il campionato si chiuda qua. Panchina viola? Se si vuole Champions serve tecnico top"
02 maggio 2020 16:35
Bellinazzo: "Pensiamo alla prossima stagione. Il buonsenso dice di non giocare 120 partite a porte chiuse.."
14 aprile 2020 22:14
Gravina: "Vogliamo essere ottimisti, il piano è ripartire il 2 maggio. Sforare a luglio un problema?
18 marzo 2020 15:39
Repubblica, ecco 5 possibili scenari dopo lo stop al campionato di Serie A
10 marzo 2020 10:37
Archivio