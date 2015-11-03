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Notizie Stop Serie A Fiorentina

Iachini: "Abbiamo voglia di ripartire. Ingiusto alcune squadre possano allenarsi. Chiesa? Normale arrivino offerte"

02 maggio 2020 16:47

Bucchioni: "Probabile il campionato si chiuda qua. Panchina viola? Se si vuole Champions serve tecnico top"

02 maggio 2020 16:35

Bellinazzo: "Pensiamo alla prossima stagione. Il buonsenso dice di non giocare 120 partite a porte chiuse.."

14 aprile 2020 22:14

Gravina: "Vogliamo essere ottimisti, il piano è ripartire il 2 maggio. Sforare a luglio un problema?

18 marzo 2020 15:39

Repubblica, ecco 5 possibili scenari dopo lo stop al campionato di Serie A

10 marzo 2020 10:37

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