Nel corso dell’intervista rilasciata a Tutti Convocati su Radio 24, il presidente federale Gabriele Gravina ha detto la sua anche sulle tempistiche di ripresa per il campionato di Serie A: “Non sto pensando ad un piano di estrema crisi, sarebbe un male per l’Italia intera. Crediamo sia possibile essere ottimisti. Lavoriamo sull’ipotesi di riprendere il 2 maggio e quindi di poter completare i campionati. Eventualmente sforando a luglio se non dovessimo farcela al 30 giugno”.