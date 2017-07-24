Bellinazzo (Il Sole 24 Ore): "Con queste cessioni importanti, ecco come cambia la vendibilità ed il prezzo della Fiorentina"

Un'interessante intervista con il giornalista Marco Bellinazzo: la Fiorentina è in vendita oppure no, e che strategia c'è dietro alle ultime scelte di calciomercato?

Oggi abbiamo intervistato Marco Bellinazzo, giornalista de "Il Sole 24 Ore", testata giornalistica per la quale cura anche un blog ricco di informazioni preziose, tanto da essere considerato la firma più prestigiosa di tutta Italia per quanto riguarda il tema dei rapporti tra calcio e finanza.

Allora Marco abbiamo tutti letto la tua interessante analisi di qualche settimana fa sulla valutazione economica della Fiorentina, nella quale indicavi in 150 milioni la cifra esigibile dai Della Valle. Oggi, alla luce di queste importanti cessioni di calciatori, come cambia tale somma?

Innanzitutto le ultime cessioni importanti, con relative plusvalenze di grande entità, miglioreranno ulteriormente il bilancio della Fiorentina, che non avrà alcun problema di licenze (Fair Play Finanziario e non solo) e disporrà ora di grande liquidità. Starà a chi di dovere adesso decidere come impiegare tali somme che resteranno comunque patrimonio della Fiorentina e non dei Della Valle, anche se quest'ultimi dovessero vendere.

La Fiorentina ha soltanto 2 asset valutabili: il brand ed il parco giocatori. Non dispone infatti di alcun bene immobile particolare, non ha uno stadio di proprietà, di conseguenza la valutazione si deve fare solo sui 2 fattori di cui sopra. Di certo andando a depauperare il patrimonio giocatori, la quotazione ne potrebbe risentire.

Diamo qualche cifra.....da 150 possiamo a passare a 120?

Sì, la tua Giancarlo mi sembra una valutazione corretta, perchè non puoi sottrarre algebricamente tutti i soldi delle cessioni per una serie di motivi.

Ne elenchi qualcuno per i nostri lettori?

Volentieri. La valutazione risente di più di asset maggiormente stabili come appunto è il brand inteso come blasone e bacino d'utenza, cioè il numero di tifosi viola in Italia e nel Mondo (che non cambierà domattina), rispetto ad asset variabili come quello del parco giocatori (i calciatori possono invece valutarsi e svalutarsi tantissimo nel giro di pochi mesi). E poi vendendo oggi, chi compra acquisirebbe anche i crediti che potrà vantare la Fiorentina nei prossimi anni: ad esempio le cessioni che sta effettuando si svilupperanno in più rate, che quindi potrebbero essere riscosse dal proprietario successivo. Senza contare che comprando giocatori giovani, il venditore potrebbe dimostrare che la nuova rosa si è ringiovanita e che con certi giovani talenti può garantire redditività futura, tutti aspetti da tenere in considerazione in sede di valutazione.

Ma una Fiorentina giovane e con un minor numero di giocatori già affermati è più o meno appetibile/vendibile sul mercato rispetto a quella precedente? Io credo di più, ma c'è chi sostiene invece il contrario.

E' più appetibile come sta nascendo ora, poichè ad essa si può avvicinare un numero maggiore di potenziali utenti interessati, perchè costa di meno ed ha costi di gestione (ingaggi, ndr) minori.

Facciamo una valutazione partendo da un esempio, e cioè da quello del Genoa, società che Preziosi sta provando a cedere (anche se l'operazione pare sia stata rinviata) ad una cifra di 70 milioni di euro.

Dunque il Genoa ha una situazione finanziaria peggiore di quella della Fiorentina, quindi la Fiorentina può chiedere qualcosa in più. Diciamo che se prima dell'inizio del calciomercato poteva valere 150 milioni di euro, oggi i Della Valle possono riuscire ad ottenere dalla sua vendita circa 120 milioni.

Giancarlo Sali