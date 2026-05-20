Giancarlo Sali
Esperto di comunicazione, si è ritagliato una parte del suo tempo per scrivere (1 libro e 2 e-book pubblicati) di calcio e non solo. Collabora anche con la testata giornalistica Fiorentinanews.com, in passato ha gestito una rubrica su Radio Blu ("Tutta la verità, nient'altro che la verità"), oggi è spesso in radio dove ha anche una sua una trasmissione ("Filo Diretto con la Fiorentina").
Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza
07 novembre 2021 17:40
Burdisso, la Fiorentina e quella frase infelice: lo perdoniamo, ma noi siamo Firenze
04 novembre 2021 19:17
Italiano? Meglio di Gattuso! Obiettivi? Europa entro due anni
03 luglio 2021 12:06
Caro Commisso: più Antognoni e meno Barone. Grazie
20 giugno 2021 14:10
Lotteremo per l’Europa al di là dei commenti contrari di tanti
06 giugno 2021 16:57
Commisso: la prima si perdona, la seconda si condona e la terza si bastona
23 maggio 2021 13:01
Vittoria speciale: ora però Commisso dovrà farci 2 regali
09 maggio 2021 16:25
Tutti colpevoli, lo spettro della Serie B vicino: solo Commisso può fare qualcosa
18 aprile 2021 15:10
Monte ingaggi superiore ma 30 punti in meno in classifica: ecco Fiorentina-Atalanta
10 aprile 2021 10:09
Salvezza vicina: ora rivoluzione a partire dal direttore sportivo
05 aprile 2021 10:59
Dieci finali e poi finalmente una Fiorentina competitiva
28 marzo 2021 16:03
Benevento-Fiorentina: tutti i temi del giorno dopo
14 marzo 2021 15:24
Non solo Vlahovic e Castrovilli: la vittoria dei gregari
22 febbraio 2021 14:51
Come ti hanno ridotto mia cara e povera Fiorentina
15 febbraio 2021 15:56
Servivano rinforzi prima e subito pronti ed invece…..
07 febbraio 2021 15:36
Fermati da un grande centravanti ed attore ma non roviniamo il gemellaggio
01 febbraio 2021 13:54
Successo vitale, ora per la Fiorentina il Torino e gli acquisti
25 gennaio 2021 17:10
Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato
18 gennaio 2021 17:28
Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato
14 gennaio 2021 16:41
Vittoria fondamentale e quel modulo già consigliato a Iachini
11 gennaio 2021 15:59
Fiorentina: contro il Genoa per iniziare un nuovo Campionato
01 dicembre 2020 10:42
Crisi Fiorentina: le colpe forse non erano tutte di Iachini
23 novembre 2020 15:29
Esclusiva Durante: "Sbagliato non aspettare Pedro, vi racconto chi è Martinez Quarta"
15 novembre 2020 16:00
Lettera aperta a Iachini: “Un passo indietro e dimostra di nuovo il tuo amore per la Fiorentina”
02 novembre 2020 15:04
Castrovilli top player, Milenkovic e Pezzella indispensabili, Biraghi leader
26 ottobre 2020 15:24
Prove tecniche di Iachini: e se giocassimo col 3-4-2-1?
12 ottobre 2020 18:14
Calciomercato pro Chiesa e triste per la Fiorentina
06 ottobre 2020 09:33
Esclusiva Bucchioni: “Stadio non a Firenze e le ultime sul mercato viola”
29 settembre 2020 14:17
Vietato cedere, bisogna comprare una punta già pronta ed un regista
28 settembre 2020 11:44
La partenza è buona, tre le cose da analizzare ma Chiesa lascerà Firenze
21 settembre 2020 11:57
Iachini: avanti tutta col 3/5/2, ma il mercato di Chiesa e Milenkovic..
14 settembre 2020 16:15
Trattenere i difensori, Bonaventura ok, con Torreira top. La fiducia di Commisso e Iachini
05 settembre 2020 10:51
Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS
21 maggio 2020 16:16
Il Coronavirus non blocca Commisso: darà il massimo per creare una squadra competitiva
16 maggio 2020 14:19
E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare
10 maggio 2020 14:10
Esclusiva Ligas: “Iachini deve insegnare anche ad attaccare, Chiesa e Vlahovic possono fare male al Milan”
19 febbraio 2020 11:07
Esclusiva Bucciantini: "Uno tra De Zerbi e Juric per il futuro. Mercato di gennaio buono per giugno"
14 febbraio 2020 17:19
Esclusiva Bucchioni: "Difesa e contropiede non bastano più. Cutrone uomo d’area, non è un contropiedista"
09 febbraio 2020 15:35
Esclusiva Guetta: "Voto al mercato 7,5 perché c'è programmazione, Amrabat non è una bocciatura per Pulgar"
01 febbraio 2020 16:44
Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"
25 gennaio 2020 16:49
Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"
18 gennaio 2020 14:45
Esclusiva Durante: “Cutrone più pronto, ma come qualità molto meglio Pedro. Ecco chi è Kannemann”
11 gennaio 2020 15:03
Esclusiva Calamai: Cutrone l'acquisto più vicino, Iachini allenatore giusto per la situazione, su Pedro la Viola è dubbiosa
30 dicembre 2019 19:11
Esclusiva Durante: “No al traghettatore, Pedro è forte, ma si sapeva che andava aspettato per l'infortunio”
22 dicembre 2019 14:40
Esclusiva Bucchioni: "Vi spiego il mercato di gennaio e delle situazioni di Montella e Chiesa"
17 dicembre 2019 12:51
Esclusiva Beldì: “Mi fido di Commisso e di Pradè. Quanto mi manca l’inno viola a Quelli che il calcio”
11 dicembre 2019 13:44
Esclusiva Ligas: "Montella uomo fragile, Chiesa deve dare il massimo finchè rimane, difendo Badelj"
05 dicembre 2019 17:17
Esclusiva Bucciantini: “Giusto trattenere Chiesa, Castrovilli top, con Commisso si può tornare tra le grandi”
28 novembre 2019 19:10
Esclusiva De Sisti: "A Verona si vince, con Commisso dall'anno prossimo si lotta per la Champions"
22 novembre 2019 12:40
Esclusiva Schira: "A gennaio Amrabat, Sottil e Ranieri stanno rinnovando, su Chiesa dico che...."
08 novembre 2019 20:07
Esclusiva Guetta: "Chiesa non rimarrà, arriveremo 7', vi spiego perchè sono pessimista sullo stadio"
07 novembre 2019 16:34
Esclusiva Vanessa Leonardi: "Mi piace tantissimo il progetto di Commisso, Ribery punto di forza per puntare all'Europa"
31 ottobre 2019 16:20
Probabile formazione Fiorentina: si va verso la conferma dei soliti 11, ma....
26 ottobre 2019 13:59
Esclusiva Calamai: 'Commisso farà lo stadio dove potrà essere più veloce e bello. Castrovilli è immenso'
14 ottobre 2019 14:46
Esclusiva Bucchioni: 'A gennaio il tesoretto da 30 milioni, sullo stadio Commisso ha gli stessi problemi dei DV’
09 ottobre 2019 14:13
Esclusiva Durante: ‘Pedro è il migliore al mondo per la sua età, Fiorentina progetto molto interessante’
02 ottobre 2019 17:17
La Fiorentina perde poco: con la regola dei 2 punti a vittoria sarebbe in piena lotta per l’Europa
05 aprile 2019 17:27
Per favore non vendete Chiesa per nessuna cifra al Mondo
12 marzo 2019 18:50
Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli
02 febbraio 2019 14:07
Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Juventus 4-3. Ora l'Inter in semifinale
23 gennaio 2019 17:36
Le 3 componenti che mancano alla Fiorentina oggi per andare in Europa
31 dicembre 2018 14:26
Esclusiva De Sisti: "I DV potrebbero fare un passo verso la tifoseria. Contro la Juventus quanti ricordi"
20 novembre 2018 16:14
Ma che fine ha fatto Cyril Thereau?
23 ottobre 2018 15:07
Esclusiva Brovarone: "Chiesa massacrato ingiustamente, questa squadra può giocarsela con chiunque, anno prossimo decisivo"
02 ottobre 2018 16:11
Esclusiva Bucchioni: “Europa alla portata; Pioli, ci voleva più coraggio a Napoli, Veretout lasciamolo nel suo ruolo”
17 settembre 2018 18:06
Non c’è due senza tre, viola al San Paolo per cercare l’impresa: i numeri e le curiosità della sfida
13 settembre 2018 17:00
Esclusiva Ligas: “Chiesa deve pensare in grande, Veretout regista è l’optimum per Pioli, sugli acquisti….”
11 settembre 2018 18:43
Corvino, terminato il calciomercato, inizia la partita dei rinnovi di contratto….l’editoriale di Giancarlo Sali
06 settembre 2018 15:43
Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."
03 settembre 2018 16:12
Esclusiva Matteini: "Chiesa resta, mi aspetto una squadra da Europa League come promesso da Adv. Corvino...."
14 giugno 2018 15:36
Esclusiva Bucchioni: "I big restano tranne offerte irrinunciabili per Chiesa. Viola in Europa"
09 giugno 2018 15:29
Esclusiva Durante: "Deverlan? Non all'altezza. Fabra? C'è di meglio. La Fiorentina sarà ripescata"
04 giugno 2018 14:52
Esclusiva Valcareggi: "Cerofolini pronto per fare il portiere titolare, i big della Viola restano tutti"
31 maggio 2018 14:22
Esclusiva Ligas: "Ultimi 3 mesi della stagione da 8 in pagella, Veretout il migliore dei nuovi"
27 maggio 2018 15:32
Esclusiva Bellinazzo: “La Fiorentina ha il 10% di possibilità di venire ripescata. Vi spiego la situazione”
24 maggio 2018 18:40
Esclusiva Bucchioni: "Pioli tecnico del ridimensionamento, Corvino più colpevole, ma la vera Fiorentina non è questa"
29 gennaio 2018 20:20
Esclusiva Grassia: 'Confermo che i Dv hanno rifiutato una grossa cifra per la Fiorentina. Quanti errori Corvino'
26 gennaio 2018 19:42
Esclusiva Malusci: 'E' tempo che i Dv tornino e parlino con la tifoseria. Pioli sta facendo tanto'
19 gennaio 2018 17:58
Esclusiva Brovarone: "Vi spiego la situazione di Antonelli, su Milinkovic, Hagi e Babacar dico che.."
16 gennaio 2018 19:19
Esclusiva Valcareggi: "La Fiorentina non cerca più Giaccherini, è un peccato ma mi sono arreso anch'io"
13 gennaio 2018 16:59
Esclusiva Roggi: "Le priorità di Corvino sono la sostituzione di Badelj e la situazione di Babacar"
12 gennaio 2018 18:51
Esclusiva Ligas: "Se a Pioli stanno bene questi giocatori, domani deve ottenere un bel risultato"
04 gennaio 2018 21:49
Esclusiva Durante: "Hugo andava messo nel suo ruolo, tra febbraio e marzo viola in Sudamerica per...."
29 dicembre 2017 15:48
Esclusiva Micheletti: 'Anno di transizione, Fiorentina farà mercato spendendo poco, il procuratore di Babacar sta sbagliando'
19 dicembre 2017 21:14
Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."
16 dicembre 2017 16:22
Esclusiva Riganò: "Giusto insistere su Simeone, punterei sulla Coppa Italia per riportare un trofeo a Firenze"
15 dicembre 2017 16:02
Esclusiva Matteini: "Grande Fiorentina, ha giocato assolutamente alla pari del Napoli, Pezzella è un campione"
10 dicembre 2017 19:40
Esclusiva Brovarone: "Ecco cosa farà la Fiorentina sul mercato di Gennaio. Domani va sfruttata la stanchezza del Napoli"
09 dicembre 2017 19:45
Esclusiva Mondonico: "I Dv non molleranno, ma loro e Pioli devono darsi obiettivi più ambiziosi. Chiesa...."
01 dicembre 2017 19:39
Esclusiva Accardi: "La Fiorentina farà mercato a Gennaio, ma potenzialmente è già forte. Proteste arbitrali Lazio ingiustificate"
30 novembre 2017 16:30
Esclusiva Ligas: "Non son riusciti a risolvere i problemi della squadra in estate, figuriamoci se lo faranno a Gennaio"
23 novembre 2017 20:38
Esclusiva Roggi: "Resto ottimista, il lavoro di Pioli e Corvino si vedrà col tempo ed i Dv torneranno a Firenze"
20 novembre 2017 18:14
Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"
16 novembre 2017 23:15
Esclusiva Pin: "Nel girone di ritorno la Fiorentina crescerà, ma i tifosi vogliono i DV di una volta, non questi"
13 novembre 2017 17:25
Esclusiva Bellinazzo: "Vi spiego la strategia dei Dv (la Fiorentina vale 100-150 milioni). Nessuna offerta concreta è arrivata"
09 novembre 2017 19:25
Esclusiva Durante: "Vitor Hugo va recuperato facendolo giocare nel suo ruolo (è mancino), a Gennaio la Fiorentina...."
06 novembre 2017 22:23
Saponara riprende ad allenarsi in campo: ecco quando tornerà disponibile per giocare
25 ottobre 2017 15:32
Esclusiva Mondonico: "Basta pessimismi, puntiamo all'Europa. Vendita? No, i Della Valle sono il meglio per la Fiorentina"
18 ottobre 2017 23:23
Il 4/3/3 non si tocca almeno fino al ritorno di Saponara, lasciate stare Chiesa! Classifica ancora difficile ma corta
15 ottobre 2017 23:36
Fiorentina: le prossime 4 partite rappresentano già il primo crocevia della stagione
09 ottobre 2017 19:31
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