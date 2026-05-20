Giancarlo Sali

Esperto di comunicazione, si è ritagliato una parte del suo tempo per scrivere (1 libro e 2 e-book pubblicati) di calcio e non solo. Collabora anche con la testata giornalistica Fiorentinanews.com, in passato ha gestito una rubrica su Radio Blu ("Tutta la verità, nient'altro che la verità"), oggi è spesso in radio dove ha anche una sua una trasmissione ("Filo Diretto con la Fiorentina").