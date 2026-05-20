Labaro Viola

Giancarlo Sali

Giancarlo Sali

Esperto di comunicazione, si è ritagliato una parte del suo tempo per scrivere (1 libro e 2 e-book pubblicati) di calcio e non solo. Collabora anche con la testata giornalistica Fiorentinanews.com, in passato ha gestito una rubrica su Radio Blu ("Tutta la verità, nient'altro che la verità"), oggi è spesso in radio dove ha anche una sua una trasmissione ("Filo Diretto con la Fiorentina").

Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza

07 novembre 2021 17:40

Burdisso, la Fiorentina e quella frase infelice: lo perdoniamo, ma noi siamo Firenze

04 novembre 2021 19:17

Italiano? Meglio di Gattuso! Obiettivi? Europa entro due anni

03 luglio 2021 12:06

Caro Commisso: più Antognoni e meno Barone. Grazie

20 giugno 2021 14:10

Lotteremo per l’Europa al di là dei commenti contrari di tanti

06 giugno 2021 16:57

Commisso: la prima si perdona, la seconda si condona e la terza si bastona

23 maggio 2021 13:01

Vittoria speciale: ora però Commisso dovrà farci 2 regali

09 maggio 2021 16:25

Tutti colpevoli, lo spettro della Serie B vicino: solo Commisso può fare qualcosa

18 aprile 2021 15:10

Monte ingaggi superiore ma 30 punti in meno in classifica: ecco Fiorentina-Atalanta

10 aprile 2021 10:09

Salvezza vicina: ora rivoluzione a partire dal direttore sportivo

05 aprile 2021 10:59

Dieci finali e poi finalmente una Fiorentina competitiva

28 marzo 2021 16:03

Benevento-Fiorentina: tutti i temi del giorno dopo

14 marzo 2021 15:24

Non solo Vlahovic e Castrovilli: la vittoria dei gregari

22 febbraio 2021 14:51

Come ti hanno ridotto mia cara e povera Fiorentina

15 febbraio 2021 15:56

Servivano rinforzi prima e subito pronti ed invece…..

07 febbraio 2021 15:36

Fermati da un grande centravanti ed attore ma non roviniamo il gemellaggio

01 febbraio 2021 13:54

Successo vitale, ora per la Fiorentina il Torino e gli acquisti

25 gennaio 2021 17:10

Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato

18 gennaio 2021 17:28

Sarebbe bastata l’espulsione di Skriniar per passare il turno, ma ora serve il mercato

14 gennaio 2021 16:41

Vittoria fondamentale e quel modulo già consigliato a Iachini

11 gennaio 2021 15:59

Fiorentina: contro il Genoa per iniziare un nuovo Campionato

01 dicembre 2020 10:42

Crisi Fiorentina: le colpe forse non erano tutte di Iachini

23 novembre 2020 15:29

Esclusiva Durante: "Sbagliato non aspettare Pedro, vi racconto chi è Martinez Quarta"

15 novembre 2020 16:00

Lettera aperta a Iachini: “Un passo indietro e dimostra di nuovo il tuo amore per la Fiorentina”

02 novembre 2020 15:04

Castrovilli top player, Milenkovic e Pezzella indispensabili, Biraghi leader

26 ottobre 2020 15:24

Prove tecniche di Iachini: e se giocassimo col 3-4-2-1?

12 ottobre 2020 18:14

Calciomercato pro Chiesa e triste per la Fiorentina

06 ottobre 2020 09:33

Esclusiva Bucchioni: “Stadio non a Firenze e le ultime sul mercato viola”

29 settembre 2020 14:17

Vietato cedere, bisogna comprare una punta già pronta ed un regista

28 settembre 2020 11:44

La partenza è buona, tre le cose da analizzare ma Chiesa lascerà Firenze

21 settembre 2020 11:57

Iachini: avanti tutta col 3/5/2, ma il mercato di Chiesa e Milenkovic..

14 settembre 2020 16:15

Trattenere i difensori, Bonaventura ok, con Torreira top. La fiducia di Commisso e Iachini

05 settembre 2020 10:51

Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS

21 maggio 2020 16:16

Il Coronavirus non blocca Commisso: darà il massimo per creare una squadra competitiva

16 maggio 2020 14:19

E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare

10 maggio 2020 14:10

Esclusiva Ligas: “Iachini deve insegnare anche ad attaccare, Chiesa e Vlahovic possono fare male al Milan”

19 febbraio 2020 11:07

Esclusiva Bucciantini: "Uno tra De Zerbi e Juric per il futuro. Mercato di gennaio buono per giugno"

14 febbraio 2020 17:19

Esclusiva Bucchioni: "Difesa e contropiede non bastano più. Cutrone uomo d’area, non è un contropiedista"

09 febbraio 2020 15:35

Esclusiva Guetta: "Voto al mercato 7,5 perché c'è programmazione, Amrabat non è una bocciatura per Pulgar"

01 febbraio 2020 16:44

Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"

25 gennaio 2020 16:49

Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"

18 gennaio 2020 14:45

Esclusiva Durante: “Cutrone più pronto, ma come qualità molto meglio Pedro. Ecco chi è Kannemann”

11 gennaio 2020 15:03

Esclusiva Calamai: Cutrone l'acquisto più vicino, Iachini allenatore giusto per la situazione, su Pedro la Viola è dubbiosa

30 dicembre 2019 19:11

Esclusiva Durante: “No al traghettatore, Pedro è forte, ma si sapeva che andava aspettato per l'infortunio”

22 dicembre 2019 14:40

Esclusiva Bucchioni: "Vi spiego il mercato di gennaio e delle situazioni di Montella e Chiesa"

17 dicembre 2019 12:51

Esclusiva Beldì: “Mi fido di Commisso e di Pradè. Quanto mi manca l’inno viola a Quelli che il calcio”

11 dicembre 2019 13:44

Esclusiva Ligas: "Montella uomo fragile, Chiesa deve dare il massimo finchè rimane, difendo Badelj"

05 dicembre 2019 17:17

Esclusiva Bucciantini: “Giusto trattenere Chiesa, Castrovilli top, con Commisso si può tornare tra le grandi”

28 novembre 2019 19:10

Esclusiva De Sisti: "A Verona si vince, con Commisso dall'anno prossimo si lotta per la Champions"

22 novembre 2019 12:40

Esclusiva Schira: "A gennaio Amrabat, Sottil e Ranieri stanno rinnovando, su Chiesa dico che...."

08 novembre 2019 20:07

Esclusiva Guetta: "Chiesa non rimarrà, arriveremo 7', vi spiego perchè sono pessimista sullo stadio"

07 novembre 2019 16:34

Esclusiva Vanessa Leonardi: "Mi piace tantissimo il progetto di Commisso, Ribery punto di forza per puntare all'Europa"

31 ottobre 2019 16:20

Probabile formazione Fiorentina: si va verso la conferma dei soliti 11, ma....

26 ottobre 2019 13:59

Esclusiva Calamai: 'Commisso farà lo stadio dove potrà essere più veloce e bello. Castrovilli è immenso'

14 ottobre 2019 14:46

Esclusiva Bucchioni: 'A gennaio il tesoretto da 30 milioni, sullo stadio Commisso ha gli stessi problemi dei DV’

09 ottobre 2019 14:13

Esclusiva Durante: ‘Pedro è il migliore al mondo per la sua età, Fiorentina progetto molto interessante’

02 ottobre 2019 17:17

La Fiorentina perde poco: con la regola dei 2 punti a vittoria sarebbe in piena lotta per l’Europa

05 aprile 2019 17:27

Per favore non vendete Chiesa per nessuna cifra al Mondo

12 marzo 2019 18:50

Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli

02 febbraio 2019 14:07

Coppa Italia Primavera: Fiorentina-Juventus 4-3. Ora l'Inter in semifinale

23 gennaio 2019 17:36

Le 3 componenti che mancano alla Fiorentina oggi per andare in Europa

31 dicembre 2018 14:26

Esclusiva De Sisti: "I DV potrebbero fare un passo verso la tifoseria. Contro la Juventus quanti ricordi"

20 novembre 2018 16:14

Ma che fine ha fatto Cyril Thereau?

23 ottobre 2018 15:07

Esclusiva Brovarone: "Chiesa massacrato ingiustamente, questa squadra può giocarsela con chiunque, anno prossimo decisivo"

02 ottobre 2018 16:11

Esclusiva Bucchioni: “Europa alla portata; Pioli, ci voleva più coraggio a Napoli, Veretout lasciamolo nel suo ruolo”

17 settembre 2018 18:06

Non c’è due senza tre, viola al San Paolo per cercare l’impresa: i numeri e le curiosità della sfida

13 settembre 2018 17:00

Esclusiva Ligas: “Chiesa deve pensare in grande, Veretout regista è l’optimum per Pioli, sugli acquisti….”

11 settembre 2018 18:43

Corvino, terminato il calciomercato, inizia la partita dei rinnovi di contratto….l’editoriale di Giancarlo Sali

06 settembre 2018 15:43

Esclusiva Durante: "Fiorentina, che bel mercato. Gerson diventerà un grande regista. Su Hugo e Pezzella...."

03 settembre 2018 16:12

Esclusiva Matteini: "Chiesa resta, mi aspetto una squadra da Europa League come promesso da Adv. Corvino...."

14 giugno 2018 15:36

Esclusiva Bucchioni: "I big restano tranne offerte irrinunciabili per Chiesa. Viola in Europa"

09 giugno 2018 15:29

Esclusiva Durante: "Deverlan? Non all'altezza. Fabra? C'è di meglio. La Fiorentina sarà ripescata"

04 giugno 2018 14:52

Esclusiva Valcareggi: "Cerofolini pronto per fare il portiere titolare, i big della Viola restano tutti"

31 maggio 2018 14:22

Esclusiva Ligas: "Ultimi 3 mesi della stagione da 8 in pagella, Veretout il migliore dei nuovi"

27 maggio 2018 15:32

Esclusiva Bellinazzo: “La Fiorentina ha il 10% di possibilità di venire ripescata. Vi spiego la situazione”

24 maggio 2018 18:40

Esclusiva Bucchioni: "Pioli tecnico del ridimensionamento, Corvino più colpevole, ma la vera Fiorentina non è questa"

29 gennaio 2018 20:20

Esclusiva Grassia: 'Confermo che i Dv hanno rifiutato una grossa cifra per la Fiorentina. Quanti errori Corvino'

26 gennaio 2018 19:42

Esclusiva Malusci: 'E' tempo che i Dv tornino e parlino con la tifoseria. Pioli sta facendo tanto'

19 gennaio 2018 17:58

Esclusiva Brovarone: "Vi spiego la situazione di Antonelli, su Milinkovic, Hagi e Babacar dico che.."

16 gennaio 2018 19:19

Esclusiva Valcareggi: "La Fiorentina non cerca più Giaccherini, è un peccato ma mi sono arreso anch'io"

13 gennaio 2018 16:59

Esclusiva Roggi: "Le priorità di Corvino sono la sostituzione di Badelj e la situazione di Babacar"

12 gennaio 2018 18:51

Esclusiva Ligas: "Se a Pioli stanno bene questi giocatori, domani deve ottenere un bel risultato"

04 gennaio 2018 21:49

Esclusiva Durante: "Hugo andava messo nel suo ruolo, tra febbraio e marzo viola in Sudamerica per...."

29 dicembre 2017 15:48

Esclusiva Micheletti: 'Anno di transizione, Fiorentina farà mercato spendendo poco, il procuratore di Babacar sta sbagliando'

19 dicembre 2017 21:14

Esclusiva Bucchioni: "Biglia è impossibile, Diego non riesce a convincere Andrea a tornare, sullo stadio...."

16 dicembre 2017 16:22

Esclusiva Riganò: "Giusto insistere su Simeone, punterei sulla Coppa Italia per riportare un trofeo a Firenze"

15 dicembre 2017 16:02

Esclusiva Matteini: "Grande Fiorentina, ha giocato assolutamente alla pari del Napoli, Pezzella è un campione"

10 dicembre 2017 19:40

Esclusiva Brovarone: "Ecco cosa farà la Fiorentina sul mercato di Gennaio. Domani va sfruttata la stanchezza del Napoli"

09 dicembre 2017 19:45

Esclusiva Mondonico: "I Dv non molleranno, ma loro e Pioli devono darsi obiettivi più ambiziosi. Chiesa...."

01 dicembre 2017 19:39

Esclusiva Accardi: "La Fiorentina farà mercato a Gennaio, ma potenzialmente è già forte. Proteste arbitrali Lazio ingiustificate"

30 novembre 2017 16:30

Esclusiva Ligas: "Non son riusciti a risolvere i problemi della squadra in estate, figuriamoci se lo faranno a Gennaio"

23 novembre 2017 20:38

Esclusiva Roggi: "Resto ottimista, il lavoro di Pioli e Corvino si vedrà col tempo ed i Dv torneranno a Firenze"

20 novembre 2017 18:14

Esclusiva Bucchioni: "Ecco perchè DDV ha rifiutato le offerte sulla Fiorentina. A gennaio faremo mercato"

16 novembre 2017 23:15

Esclusiva Pin: "Nel girone di ritorno la Fiorentina crescerà, ma i tifosi vogliono i DV di una volta, non questi"

13 novembre 2017 17:25

Esclusiva Bellinazzo: "Vi spiego la strategia dei Dv (la Fiorentina vale 100-150 milioni). Nessuna offerta concreta è arrivata"

09 novembre 2017 19:25

Esclusiva Durante: "Vitor Hugo va recuperato facendolo giocare nel suo ruolo (è mancino), a Gennaio la Fiorentina...."

06 novembre 2017 22:23

Saponara riprende ad allenarsi in campo: ecco quando tornerà disponibile per giocare

25 ottobre 2017 15:32

Esclusiva Mondonico: "Basta pessimismi, puntiamo all'Europa. Vendita? No, i Della Valle sono il meglio per la Fiorentina"

18 ottobre 2017 23:23

Il 4/3/3 non si tocca almeno fino al ritorno di Saponara, lasciate stare Chiesa! Classifica ancora difficile ma corta

15 ottobre 2017 23:36

Fiorentina: le prossime 4 partite rappresentano già il primo crocevia della stagione

09 ottobre 2017 19:31

Archivio

Esplora l'archivio di Giancarlo Sali

Sett. 44 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 47 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17