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Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli

Udinese-Fiorentina: le scelte di Pioli

A cura di Giancarlo Sali Giancarlo Sali
02 febbraio 2019 14:07
Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli -
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di Giancarlo Sali

E' una Fiorentina che giocherà sulle ali dell'entusiasmo per la Coppa Italia quella che domani affronterà l'Udinese al Friuli. Due soli dubbi per Stefano Pioli: Laurini o Vitor Hugo, con il  brasiliano convalescente, e Mirallas-Simeone davanti con nessuno dei 2 favorito in modo particolare.

La Viola si schiererà dunque con Lafont in porta, in difesa se Hugo non dovesse farcela agiranno, da destra a sinistra, Laurini, Pezzella, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo out Benassi, squalificato per 2 giornate, giocheranno Veretout, Edimilson Fernandes e Gerson, davanti sicuri del posto Chiesa e Muriel, e poi appunto il ballottaggio tra Mirallas e Simeone.

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