Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli
Udinese-Fiorentina: le scelte di Pioli
A cura di Giancarlo Sali
02 febbraio 2019 14:07
di Giancarlo Sali
E' una Fiorentina che giocherà sulle ali dell'entusiasmo per la Coppa Italia quella che domani affronterà l'Udinese al Friuli. Due soli dubbi per Stefano Pioli: Laurini o Vitor Hugo, con il brasiliano convalescente, e Mirallas-Simeone davanti con nessuno dei 2 favorito in modo particolare.
La Viola si schiererà dunque con Lafont in porta, in difesa se Hugo non dovesse farcela agiranno, da destra a sinistra, Laurini, Pezzella, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo out Benassi, squalificato per 2 giornate, giocheranno Veretout, Edimilson Fernandes e Gerson, davanti sicuri del posto Chiesa e Muriel, e poi appunto il ballottaggio tra Mirallas e Simeone.