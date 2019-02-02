Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli

Udinese-Fiorentina: le scelte di Pioli

di Giancarlo Sali

E' una Fiorentina che giocherà sulle ali dell'entusiasmo per la Coppa Italia quella che domani affronterà l'Udinese al Friuli. Due soli dubbi per Stefano Pioli: Laurini o Vitor Hugo, con il brasiliano convalescente, e Mirallas-Simeone davanti con nessuno dei 2 favorito in modo particolare.

La Viola si schiererà dunque con Lafont in porta, in difesa se Hugo non dovesse farcela agiranno, da destra a sinistra, Laurini, Pezzella, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo out Benassi, squalificato per 2 giornate, giocheranno Veretout, Edimilson Fernandes e Gerson, davanti sicuri del posto Chiesa e Muriel, e poi appunto il ballottaggio tra Mirallas e Simeone.