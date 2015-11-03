Notizie Laurini Fiorentina

Tegola Parma, il capitano Bruno Alves non recupera per Firenze. Il comunicato
01 novembre 2019 23:44
Giuffredi: "Portare via dalla Fiorentina Veretout, Biraghi e Laurini è stata una scelta condivisa con la società"
03 settembre 2019 20:38
Laurini: "Fiorentina? Ho tanti amici lì, ma ora sono un calciatore del Parma e penso solo al Parma"
20 luglio 2019 22:46
Ufficiale: Laurini passa al Parma a titolo definitivo. Il comunicato
08 luglio 2019 16:45
Pedullà, domani il terzino Laurini della Fiorentina andrà al Parma a titolo definitivo
05 luglio 2019 20:00
Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."
04 luglio 2019 22:15
Laurini, il Parma ha l'accordo con lui. Si libererà a parametro zero dai viola e firmerà poi un triennale
24 giugno 2019 17:56
Laurini sta per diventare un calciatore del Parma. Ultimi dettagli da delineare tra i viola e gli emiliani
22 giugno 2019 16:16
Laurini sempre più vicino a lasciare la maglia gigliata. Sarà il primo rinforzo dei crociati
21 giugno 2019 09:49
Laurini: "C'è grande delusione dopo la Coppa Italia. Dobbiamo onorare la maglia"
29 aprile 2019 20:31
I convocati di Pioli per il Napoli, Laurini non c'è, presente Vitor Hugo. La lista della Fiorentina
09 febbraio 2019 12:40
Laurini si fa male, giocherà Hancko centrale, Ceccherini terzino destro. Le ultime
09 febbraio 2019 11:24
Probabile formazione: Laurini titolare, confermato Mirallas in attacco. A centrocampo...
03 febbraio 2019 09:53
Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli
02 febbraio 2019 14:07
Pioli stregato dalla prestazione di De Paoli, la Fiorentina fa sul serio. I dettagli
29 gennaio 2019 17:06
Milenkovic è già tornato a Firenze, per lui febbre nella notte. Proverà a recuperare per la Roma
27 gennaio 2019 11:32
Casa Mercato Viola, Dragowski rinnova e se ne va. Tutte le novità su Gagliardini
21 gennaio 2019 22:29
Galli: "Muriel visto ieri giocherebbe al Real Madrid! Ingiusti i fischi a Quagliarella, ora corre per un obiettivo.."
21 gennaio 2019 21:53
Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...
16 gennaio 2019 20:39
TMW: il punto sul mercato in uscita: Pjaca rimane a Firenze. Gerson e Laurini...
14 gennaio 2019 19:14
Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro
07 gennaio 2019 21:19
Tre francesi verso la cessione in prestito a gennaio. Ma Thereau non vuole lasciare Firenze
07 gennaio 2019 11:56
Proc. Castagne: "La Fiorentina cerca un terzino e lo vuole. La nostra risposta ai viola..."
07 gennaio 2019 11:28
Gazzetta, al Parma piace Laurini per la difesa. Incontro nei prossimi giorni
03 gennaio 2019 13:04
Indicazioni dall'allenamento della Fiorentina, Milenkovic al centro. No 3-5-2, Terzino destro...
22 novembre 2018 19:29
Carnasciali è realista:"Le rivali per l'Europa hanno più ricambi. Milenkovic domenica lo schiererei così..
20 novembre 2018 19:16
Gazzetta di Parma: ai crociati interessano Laurini e Thereau della Fiorentina
20 novembre 2018 17:06
Milenkovic giocherà al centro al posto di Pezzella con l'inserimento di un terzino destro
19 novembre 2018 11:32
Laurini non gioca mai, a gennaio potrebbe andar via. Parma e Udinese sul calciatore
02 novembre 2018 16:38
Laurini: "A Firenze ci si arrabbia in macchina. Non ascolto le radio fiorentine perché..."
30 ottobre 2018 21:41
FIORENTINA, COSI' NON VA! CINQUE DOMANDE A PIOLI, ED UNA CERTEZZA: LA SQUADRA NON CI CREDE PIU'. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
28 ottobre 2018 23:59
Laurini: "Vi racconto cosa è succeso nelle stanze a Moena dopo la sentenza sul Milan"
11 ottobre 2018 16:28
Ceccherini: "Sto crescendo, non vedo l'ora di esordire. In trasferta.."
10 ottobre 2018 19:49
Lady Laurini: "Difetti? Cambia umore in base ai risultati. Sta benissimo a Firenze..."
02 agosto 2018 11:19
Ag. Biraghi e Laurini: "Il Milan avrebbe preso Cristiano. Vincent vicino al Leganes, ma..."
01 agosto 2018 21:40
TuttoSport , il Leganes oltre a Laurini punta anche Baez
29 luglio 2018 12:56
La Nazione, Laurini richiesto in spagna, Sanchez prossima settimana al Cagliari. Saponara...
28 luglio 2018 09:32
IL PAGELLONE DI MOENA, 4 promossi, 4 bocciati e 2 giocatori ancora da valutare
23 luglio 2018 11:29
Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso
11 luglio 2018 23:53
Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...
11 luglio 2018 11:07
Laurini, il Parma si inserisce per il francese. I viola per lui hanno già rifiutato 2 milioni
10 luglio 2018 10:33
Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...
06 luglio 2018 23:40
Gazzetta, Laurini ai saluti, alla Fiorentina 2 milioni di euro
27 giugno 2018 11:19
Casa Mercato Viola, Esclusiva, Laurinì rimane. Infortunio Pjaca un vantaggio, su Pasalic...
26 giugno 2018 23:42
Pedullà: "Per Pjaca sviluppi dopo il Mondiale. Lafont? Profilo alla Meret. Su Laurini nessuna trattativa"
26 giugno 2018 14:50
Laurini vicino all'addio, andrà al Leganes. Alla Fiorentina 2 milioni di euro, i dettagli della cessione
26 giugno 2018 13:24
Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..
25 giugno 2018 23:40
Sky, trattativa aperta della Fiorentina per cedere Laurinì ad un club spagnolo
25 giugno 2018 18:25
Oggi si è sposato Cristiano Biraghi. Alla cerimonia presenti i viola Laurini e Benassi
03 giugno 2018 20:31
E' fatta per Ancelotti al Napoli. Sfuma Laurini per via del cambio panchina in azzurro?
23 maggio 2018 10:40
Casa Mercato Viola, novità per le possibili partenze di Laurinì, Biraghi e Veretout. Badelj…
21 maggio 2018 23:46
Ag. Biraghi e Laurinì: "Sento sempre Milan e Napoli, possono andar via. Con 20 milioni..."
17 maggio 2018 15:39
Da retrocessi a sognatori di top club. Ma la riconoscenza dove sta?
17 maggio 2018 11:10
Ag. Laurini: "Andrebbe al Napoli anche per fare la panchina a Hysaj. Perfetto per loro"
16 maggio 2018 21:33
Gazzetta Dello Sport, il Napoli come riserva di Hysaj valuta Laurini. Giuntoli...
10 maggio 2018 09:05
Ag. Biraghi e Laurini: "Corvino coraggioso, erano due retrocessi. Con Cristiano farà una grande plusvalenza"
07 maggio 2018 17:05
Laurini: "Oggi dobbiamo dare il massimo per vincere. Mio figlio? Una forza in più in campo"
21 aprile 2018 18:54
Comunicato ACF: "Fiocco azzurro in casa viola: E' nato il primogenito Diego Laurini"
16 aprile 2018 09:31
Laurini: "Voglio andare in Europa e spero che Badelj rimanga. Da quando Davide se n'è andato.."
13 aprile 2018 16:15
L'ABC per tornare grandi: bomber, regista e terzini migliori di Biraghi e Laurini. Così ADV può rilanciare...
24 febbraio 2018 16:12
La Gazzetta Dello Sport, Laurini verso un altro forfait. Gaspar o Milenkovic? Davanti ancora spazio a Gil Dias contro l'Atalanta
16 febbraio 2018 08:50
Laurini: "Milenkovic? Mandzukic non l'ha mai vista, ha fatto benissimo. Fiorentini sono fantastici, per strada..."
15 febbraio 2018 15:18
La Nazione, Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo, da valutare il problema al piede sx
14 febbraio 2018 09:26
Sky Sport: Laurini salta la rifinitura, contro la Juventus non ci sarà
08 febbraio 2018 12:44
Laurini: "I tifosi all'inizio erano preoccupati, ma ora mi apprezzano. Ero già della Samp, poi..."
06 febbraio 2018 23:11
Corriere Fiorentino: Biraghi ci sarà contro la Juve, ma con la maschera. Laurini out
06 febbraio 2018 12:26
Si ferma Laurni: per lui una lesione del muscolo abduttore, condizioni da valutare
05 febbraio 2018 13:10
Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."
24 gennaio 2018 19:11
Ora il gol arriva dalle fasce: i cross di Biraghi e Laurini hanno sbloccato Simeone e gli altri
13 gennaio 2018 15:29
Probabile formazione: difesa a tre con Vitor Hugo? Davanti i soliti noti, sulle corsie...
22 dicembre 2017 08:49
Onofri: "Non vedo molta differenza tra Hysaj e Laurini, ora anche lui ha la sua occasione"
17 dicembre 2017 17:50
Corriere Fiorentino: Laurini, Veretout e Thereau, vive la France! In attesa di Eysseric...
15 dicembre 2017 12:12
Croce: "Laurini? Tra i migliori terzini destri in circolazione. Insigne? Senza di lui il Napoli perde..."
09 dicembre 2017 15:09
Laurini: "Sono partito dall'Eccellenza, essere alla Fiorentina per me è quasi un miracolo"
09 dicembre 2017 12:27
Laurini: "Vi racconto come abbiamo fatto a pareggiare contro la Lazio. Eysseric e Saponara garantisco..."
06 dicembre 2017 08:43
Anche la Fiorentina ha finalmente un terzino destro degno di questo nome, si chiama Laurini
04 dicembre 2017 13:26
Dal centro sportivo, Badelj, Laurini e Thereau non ce la fanno. Giocano Bruno Gaspar e Gil Dias
17 novembre 2017 20:58
Laurini: ''Troppi 17 gol subiti, lavoriamo per chiudere la porta. Fidatevi, conosco Saponara: farà la differenza quando starà bene''
15 novembre 2017 14:27
Thereau e Laurini lasciano l'infermeria: sicuro l'impiego dell'attaccante dal 1' con la Spal...
12 novembre 2017 09:44
Laurini: "Firenze è piena di francesi. I tifosi viola allo stadio fanno casino, non come quelli dell'Empoli..."
10 novembre 2017 16:18
Bocci (Corriere della Sera): "Se Bruno Gaspar marca El Shaarawy si parte dallo 0-1"
02 novembre 2017 17:26
Come sostituire l'infortunato Laurini contro la Roma? Ipotesi anche Pezzella terzino destro oppure...
01 novembre 2017 12:39
TEGOLA FIORENTINA, SI FERMA LAURINI. ECCO IL REPORT DELL'INFORTUNIO, SALTA LA ROMA
31 ottobre 2017 12:13
Bucchioni: "Laurini è arrivato alla Fiorentina grazie a me, io ho fatto il suo nome in radio e Corvino lo ha preso"
27 ottobre 2017 20:17
Corriere Fiorentino: salgono le quotazioni di Babacar per una maglia da titolare, a riposo uno tra Biraghi e Laurini
27 ottobre 2017 13:03
Corsi: "La Samp voleva risparmiare e così ha perso Laurini, Corvino ha chiuso l'affare in mezza giornata"
26 ottobre 2017 21:29
Giuffredi: "Per Laurini era tutto fatto con la Samp, poi Corvino mi ha chiamato nella notte dopo la sconfitta..."
26 ottobre 2017 16:13
Laurini: "La vittoria di oggi vale molto più di tre punti. Simeone? Questo gol significa tanto per lui"
25 ottobre 2017 23:39
Simeone o Babacar? Laurini o Bruno Gaspar? Due ballottaggi per Pioli. Venduti solo 4 mila biglietti per la partita contro il Torino
25 ottobre 2017 11:00
Roggi: "Babacar ha la migliore media gol, dovrebbe essere titolare. Laurini è il miglior acquisto dei viola"
23 ottobre 2017 20:44
Roggi: ''Thereau fondamentale per questa viola. Laurini? E' quello che era Tendi per noi...''
17 ottobre 2017 16:55
Laurini e Thereau in coro: "Contro il Benevento ci aspetta una partita molto difficile"
16 ottobre 2017 20:14
Laurini: "In serie A è difficile vincere con tanti gol. Saponara giocatore importantissimo, farà la differenza"
15 ottobre 2017 16:48
Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”
14 ottobre 2017 11:52
Cappellini: ''Saponara ha qualità straordinarie. Laurini? Affidabile''
27 settembre 2017 16:34
Laurini: "Stasera dobbiamo dimostrare che siamo un gruppo organizzato e una squadra forte"
24 settembre 2017 20:22
I convocati della Fiorentina, pienamente recuperato Laurini. La lista completa di Stefano Pioli
24 settembre 2017 13:12
Laurinì verso il forfait contro l'Atalanta, Eysseric ha possibilità di essere titolare
22 settembre 2017 21:15
Zauri: ''Pentito del gesto contro la viola. Tra Gaspar e Laurini...''
22 settembre 2017 16:01
Juventus-Fiorentina probabili formazioni, Pioli farà pochi cambiamenti, si riparte dalle nuove certezze
19 settembre 2017 13:02
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