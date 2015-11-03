Labaro Viola

Notizie Laurini Fiorentina

Tegola Parma, il capitano Bruno Alves non recupera per Firenze. Il comunicato

01 novembre 2019 23:44

Giuffredi: "Portare via dalla Fiorentina Veretout, Biraghi e Laurini è stata una scelta condivisa con la società"

03 settembre 2019 20:38

Laurini: "Fiorentina? Ho tanti amici lì, ma ora sono un calciatore del Parma e penso solo al Parma"

20 luglio 2019 22:46

Ufficiale: Laurini passa al Parma a titolo definitivo. Il comunicato

08 luglio 2019 16:45

Pedullà, domani il terzino Laurini della Fiorentina andrà al Parma a titolo definitivo

05 luglio 2019 20:00

Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."

04 luglio 2019 22:15

Laurini, il Parma ha l'accordo con lui. Si libererà a parametro zero dai viola e firmerà poi un triennale

24 giugno 2019 17:56

Laurini sta per diventare un calciatore del Parma. Ultimi dettagli da delineare tra i viola e gli emiliani

22 giugno 2019 16:16

Laurini sempre più vicino a lasciare la maglia gigliata. Sarà il primo rinforzo dei crociati

21 giugno 2019 09:49

Laurini: "C'è grande delusione dopo la Coppa Italia. Dobbiamo onorare la maglia"

29 aprile 2019 20:31

I convocati di Pioli per il Napoli, Laurini non c'è, presente Vitor Hugo. La lista della Fiorentina

09 febbraio 2019 12:40

Laurini si fa male, giocherà Hancko centrale, Ceccherini terzino destro. Le ultime

09 febbraio 2019 11:24

Probabile formazione: Laurini titolare, confermato Mirallas in attacco. A centrocampo...

03 febbraio 2019 09:53

Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli

02 febbraio 2019 14:07

Pioli stregato dalla prestazione di De Paoli, la Fiorentina fa sul serio. I dettagli

29 gennaio 2019 17:06

Milenkovic è già tornato a Firenze, per lui febbre nella notte. Proverà a recuperare per la Roma

27 gennaio 2019 11:32

Casa Mercato Viola, Dragowski rinnova e se ne va. Tutte le novità su Gagliardini

21 gennaio 2019 22:29

Galli: "Muriel visto ieri giocherebbe al Real Madrid! Ingiusti i fischi a Quagliarella, ora corre per un obiettivo.."

21 gennaio 2019 21:53

Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...

16 gennaio 2019 20:39

TMW: il punto sul mercato in uscita: Pjaca rimane a Firenze. Gerson e Laurini...

14 gennaio 2019 19:14

Casa Mercato Viola, può arrivare anche Gabbiadini. Caccia ad un esterno destro

07 gennaio 2019 21:19

Tre francesi verso la cessione in prestito a gennaio. Ma Thereau non vuole lasciare Firenze

07 gennaio 2019 11:56

Proc. Castagne: "La Fiorentina cerca un terzino e lo vuole. La nostra risposta ai viola..."

07 gennaio 2019 11:28

Gazzetta, al Parma piace Laurini per la difesa. Incontro nei prossimi giorni

03 gennaio 2019 13:04

Indicazioni dall'allenamento della Fiorentina, Milenkovic al centro. No 3-5-2, Terzino destro...

22 novembre 2018 19:29

Carnasciali è realista:"Le rivali per l'Europa hanno più ricambi. Milenkovic domenica lo schiererei così..

20 novembre 2018 19:16

Gazzetta di Parma: ai crociati interessano Laurini e Thereau della Fiorentina

20 novembre 2018 17:06

Milenkovic giocherà al centro al posto di Pezzella con l'inserimento di un terzino destro

19 novembre 2018 11:32

Laurini non gioca mai, a gennaio potrebbe andar via. Parma e Udinese sul calciatore

02 novembre 2018 16:38

Laurini: "A Firenze ci si arrabbia in macchina. Non ascolto le radio fiorentine perché..."

30 ottobre 2018 21:41

FIORENTINA, COSI' NON VA! CINQUE DOMANDE A PIOLI, ED UNA CERTEZZA: LA SQUADRA NON CI CREDE PIU'. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

28 ottobre 2018 23:59

Laurini: "Vi racconto cosa è succeso nelle stanze a Moena dopo la sentenza sul Milan"

11 ottobre 2018 16:28

Ceccherini: "Sto crescendo, non vedo l'ora di esordire. In trasferta.."

10 ottobre 2018 19:49

Lady Laurini: "Difetti? Cambia umore in base ai risultati. Sta benissimo a Firenze..."

02 agosto 2018 11:19

Ag. Biraghi e Laurini: "Il Milan avrebbe preso Cristiano. Vincent vicino al Leganes, ma..."

01 agosto 2018 21:40

TuttoSport , il Leganes oltre a Laurini punta anche Baez

29 luglio 2018 12:56

La Nazione, Laurini richiesto in spagna, Sanchez prossima settimana al Cagliari. Saponara...

28 luglio 2018 09:32

IL PAGELLONE DI MOENA, 4 promossi, 4 bocciati e 2 giocatori ancora da valutare

23 luglio 2018 11:29

Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso

11 luglio 2018 23:53

Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...

11 luglio 2018 11:07

Laurini, il Parma si inserisce per il francese. I viola per lui hanno già rifiutato 2 milioni

10 luglio 2018 10:33

Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...

06 luglio 2018 23:40

Gazzetta, Laurini ai saluti, alla Fiorentina 2 milioni di euro

27 giugno 2018 11:19

Casa Mercato Viola, Esclusiva, Laurinì rimane. Infortunio Pjaca un vantaggio, su Pasalic...

26 giugno 2018 23:42

Pedullà: "Per Pjaca sviluppi dopo il Mondiale. Lafont? Profilo alla Meret. Su Laurini nessuna trattativa"

26 giugno 2018 14:50

Laurini vicino all'addio, andrà al Leganes. Alla Fiorentina 2 milioni di euro, i dettagli della cessione

26 giugno 2018 13:24

Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..

25 giugno 2018 23:40

Sky, trattativa aperta della Fiorentina per cedere Laurinì ad un club spagnolo

25 giugno 2018 18:25

Oggi si è sposato Cristiano Biraghi. Alla cerimonia presenti i viola Laurini e Benassi

03 giugno 2018 20:31

E' fatta per Ancelotti al Napoli. Sfuma Laurini per via del cambio panchina in azzurro?

23 maggio 2018 10:40

Casa Mercato Viola, novità per le possibili partenze di Laurinì, Biraghi e Veretout. Badelj…

21 maggio 2018 23:46

Ag. Biraghi e Laurinì: "Sento sempre Milan e Napoli, possono andar via. Con 20 milioni..."

17 maggio 2018 15:39

Da retrocessi a sognatori di top club. Ma la riconoscenza dove sta?

17 maggio 2018 11:10

Ag. Laurini: "Andrebbe al Napoli anche per fare la panchina a Hysaj. Perfetto per loro"

16 maggio 2018 21:33

Gazzetta Dello Sport, il Napoli come riserva di Hysaj valuta Laurini. Giuntoli...

10 maggio 2018 09:05

Ag. Biraghi e Laurini: "Corvino coraggioso, erano due retrocessi. Con Cristiano farà una grande plusvalenza"

07 maggio 2018 17:05

Laurini: "Oggi dobbiamo dare il massimo per vincere. Mio figlio? Una forza in più in campo"

21 aprile 2018 18:54

Comunicato ACF: "Fiocco azzurro in casa viola: E' nato il primogenito Diego Laurini"

16 aprile 2018 09:31

Laurini: "Voglio andare in Europa e spero che Badelj rimanga. Da quando Davide se n'è andato.."

13 aprile 2018 16:15

L'ABC per tornare grandi: bomber, regista e terzini migliori di Biraghi e Laurini. Così ADV può rilanciare...

24 febbraio 2018 16:12

La Gazzetta Dello Sport, Laurini verso un altro forfait. Gaspar o Milenkovic? Davanti ancora spazio a Gil Dias contro l'Atalanta

16 febbraio 2018 08:50

Laurini: "Milenkovic? Mandzukic non l'ha mai vista, ha fatto benissimo. Fiorentini sono fantastici, per strada..."

15 febbraio 2018 15:18

La Nazione, Laurini potrebbe saltare anche la trasferta di Bergamo, da valutare il problema al piede sx

14 febbraio 2018 09:26

Sky Sport: Laurini salta la rifinitura, contro la Juventus non ci sarà

08 febbraio 2018 12:44

Laurini: "I tifosi all'inizio erano preoccupati, ma ora mi apprezzano. Ero già della Samp, poi..."

06 febbraio 2018 23:11

Corriere Fiorentino: Biraghi ci sarà contro la Juve, ma con la maschera. Laurini out

06 febbraio 2018 12:26

Si ferma Laurni: per lui una lesione del muscolo abduttore, condizioni da valutare

05 febbraio 2018 13:10

Laurini: "Domenica giornata no, ma il gruppo crede nell'Europa. Credo di aver fatto bene finora..."

24 gennaio 2018 19:11

Ora il gol arriva dalle fasce: i cross di Biraghi e Laurini hanno sbloccato Simeone e gli altri

13 gennaio 2018 15:29

Probabile formazione: difesa a tre con Vitor Hugo? Davanti i soliti noti, sulle corsie...

22 dicembre 2017 08:49

Onofri: "Non vedo molta differenza tra Hysaj e Laurini, ora anche lui ha la sua occasione"

17 dicembre 2017 17:50

Corriere Fiorentino: Laurini, Veretout e Thereau, vive la France! In attesa di Eysseric...

15 dicembre 2017 12:12

Croce: "Laurini? Tra i migliori terzini destri in circolazione. Insigne? Senza di lui il Napoli perde..."

09 dicembre 2017 15:09

Laurini: "Sono partito dall'Eccellenza, essere alla Fiorentina per me è quasi un miracolo"

09 dicembre 2017 12:27

Laurini: "Vi racconto come abbiamo fatto a pareggiare contro la Lazio. Eysseric e Saponara garantisco..."

06 dicembre 2017 08:43

Anche la Fiorentina ha finalmente un terzino destro degno di questo nome, si chiama Laurini

04 dicembre 2017 13:26

Dal centro sportivo, Badelj, Laurini e Thereau non ce la fanno. Giocano Bruno Gaspar e Gil Dias

17 novembre 2017 20:58

Laurini: ''Troppi 17 gol subiti, lavoriamo per chiudere la porta. Fidatevi, conosco Saponara: farà la differenza quando starà bene''

15 novembre 2017 14:27

Thereau e Laurini lasciano l'infermeria: sicuro l'impiego dell'attaccante dal 1' con la Spal...

12 novembre 2017 09:44

Laurini: "Firenze è piena di francesi. I tifosi viola allo stadio fanno casino, non come quelli dell'Empoli..."

10 novembre 2017 16:18

Bocci (Corriere della Sera): "Se Bruno Gaspar marca El Shaarawy si parte dallo 0-1"

02 novembre 2017 17:26

Come sostituire l'infortunato Laurini contro la Roma? Ipotesi anche Pezzella terzino destro oppure...

01 novembre 2017 12:39

TEGOLA FIORENTINA, SI FERMA LAURINI. ECCO IL REPORT DELL'INFORTUNIO, SALTA LA ROMA

31 ottobre 2017 12:13

Bucchioni: "Laurini è arrivato alla Fiorentina grazie a me, io ho fatto il suo nome in radio e Corvino lo ha preso"

27 ottobre 2017 20:17

Corriere Fiorentino: salgono le quotazioni di Babacar per una maglia da titolare, a riposo uno tra Biraghi e Laurini

27 ottobre 2017 13:03

Corsi: "La Samp voleva risparmiare e così ha perso Laurini, Corvino ha chiuso l'affare in mezza giornata"

26 ottobre 2017 21:29

Giuffredi: "Per Laurini era tutto fatto con la Samp, poi Corvino mi ha chiamato nella notte dopo la sconfitta..."

26 ottobre 2017 16:13

Laurini: "La vittoria di oggi vale molto più di tre punti. Simeone? Questo gol significa tanto per lui"

25 ottobre 2017 23:39

Simeone o Babacar? Laurini o Bruno Gaspar? Due ballottaggi per Pioli. Venduti solo 4 mila biglietti per la partita contro il Torino

25 ottobre 2017 11:00

Roggi: "Babacar ha la migliore media gol, dovrebbe essere titolare. Laurini è il miglior acquisto dei viola"

23 ottobre 2017 20:44

Roggi: ''Thereau fondamentale per questa viola. Laurini? E' quello che era Tendi per noi...''

17 ottobre 2017 16:55

Laurini e Thereau in coro: "Contro il Benevento ci aspetta una partita molto difficile"

16 ottobre 2017 20:14

Laurini: "In serie A è difficile vincere con tanti gol. Saponara giocatore importantissimo, farà la differenza"

15 ottobre 2017 16:48

Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”

14 ottobre 2017 11:52

Cappellini: ''Saponara ha qualità straordinarie. Laurini? Affidabile''

27 settembre 2017 16:34

Laurini: "Stasera dobbiamo dimostrare che siamo un gruppo organizzato e una squadra forte"

24 settembre 2017 20:22

I convocati della Fiorentina, pienamente recuperato Laurini. La lista completa di Stefano Pioli

24 settembre 2017 13:12

Laurinì verso il forfait contro l'Atalanta, Eysseric ha possibilità di essere titolare

22 settembre 2017 21:15

Zauri: ''Pentito del gesto contro la viola. Tra Gaspar e Laurini...''

22 settembre 2017 16:01

Juventus-Fiorentina probabili formazioni, Pioli farà pochi cambiamenti, si riparte dalle nuove certezze

19 settembre 2017 13:02

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