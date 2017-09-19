Juventus-Fiorentina probabili formazioni, Pioli farà pochi cambiamenti, si riparte dalle nuove certezze

Pioli riparte dal sistema di gioco e dai giocatori che hanno ben figurato nelle ultime due partite.

Partita importante quella che domani attende la squadra di Pioli. La partita contro la Juventus si sa, dalle parti di Firenze non sarà mai una partita uguale alle altre. Per questo motivo , il tecnico Pioli sta studiando la migliore formazione per regalare domani una grande gioia al popolo Fiorentino . Il tecnico parmense vuole ripartire dal suo consueto 4-2-3-1 che la squadra sta assimilando molto bene in allenamento e nelle prime giornate di campionato .

I giocatori impiegati saranno pressochè gli stessi delle ultime due uscite , l’unico ballottaggio sarà nuovamente quello del terzino destro con Laurinì che questa volta è davvero favorito per ottenere una maglia da titolare nella difesa viola. In attacco oltre al solito Chiesa, si sfutterà Benassi come raccordo tra centrocampo ed attacco e Thereau che starà vicino a Simeone per non lasciarlo troppo isolato come successo in alcune partite.

Juventus (4-2-3-1) Sczsnesny; Sturaro, Barzagli, Benatia , Asamoah ; Matuidi , Pjanic, ;Cuadrado,Dybala, Mandzukic,Higuain .

Fiorentina (4-2-3-1) Sportiello; Biraghi , Astori , Pezzella, Laurinì ; Badelj , Veretout ; Chiesa, Benassi , Thereau; Simeone.