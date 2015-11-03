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Notizie Seriea Fiorentina

Bucchioni: "Bocciatura per Gudmundsson e Parisi ma oggi contano l'atteggiamento e la vittoria"

02 novembre 2025 14:03

Fiorentina-Lecce da dentro o fuori per Stefano Pioli: Vanoli, De Rossi e Thiago Motta i possibili sostituti

31 ottobre 2025 07:15

Stroeykens nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Trequartista che ha segnato 6 gol e fornito 7 assist in 40 partite con l'Anderlecht

21 giugno 2024 14:37

Juric ha la febbre: non ha parlato in conferenza, a rischio per la Fiorentina

20 maggio 2023 20:00

Il Torino comunica di aver rilevato la presenza di tre positivi nel gruppo squadra

04 gennaio 2022 19:20

Fantacalcio, che ne sarà di Vlahovic? Straripante Candreva: fantamedia da top. Si sbloccherà Simy?

16 ottobre 2021 10:55

Fantacalcio, svolta nella stagione di Bonaventura? Si è sbloccato Immobile. Problemi per Ibrahimovic

20 aprile 2021 14:32

Fantacalcio, Vlahovic al Mapei per il sorpasso su Ibrahimovic e Immobile. Muriel vs Chiesa: chi avrà la meglio nella corsa Champions?

17 aprile 2021 11:15

IL MATCH PROGRAM DI FIORENTINA - ROMA: EQUILIBRIO NELLE RETI SUBITE, SOLO 2 I PAREGGI DEI GIALLOROSSI IN TRASFERTA

02 marzo 2021 15:44

LA PAROLA AI NUMERI: 2 TIRI IN PORTA PER LA FIORENTINA, 3 QUELLI PER I FRIULANI

28 febbraio 2021 17:40

IL MATCH PROGRAM DI UDINESE - FIORENTINA: ASSOLUTA PARITA' NEI PUNTI, LO STESSO VALE PER LE RETI REALIZZATE

26 febbraio 2021 15:04

LA PAROLA AI NUMERI: PER I VIOLA 5 TIRI IN PORTA E 6 OCCASIONI DA RETE, 2 LE PARATE DECISIVE DI PROVEDEL

19 febbraio 2021 21:10

IL MATCH PROGRAM DI FIORENTINA - SPEZIA: VIOLA ALLA RICERCA DELLA QUINTA VITTORIA INTERNA, PER I LIGURI 4 LE VITTORIE ESTERNE

18 febbraio 2021 14:20

LA PAROLA AI NUMERI: 7 TIRI IN PORTA PER LA FIORENTINA, 5 PARATE PER AUDERO, 1 SOLA QUELLA DI DRAGOWSKI

14 febbraio 2021 17:40

IL MATCH PROGRAM DI SAMPDORIA - FIORENTINA: I VIOLA HANNO VINTO UNA SOLA VOLTA IN TRASFERTA, PER I BLUCERCHIATI SONO 5 LE SCONFITTE INTERNE

12 febbraio 2021 16:49

LA PAROLA AI NUMERI: IN EQUILIBRIO I TIRI TOTALI, 3 CONTRO 7 IN FAVORE DEI NERAZZURRI QUELLI IN PORTA

05 febbraio 2021 23:10

Il Match Program di Fiorentina – Inter: i Viola non perdono al Franchi da 6 gare, 1 sola sconfitta stagionale per gli ospiti in trasferta

04 febbraio 2021 13:59

La parola ai numeri: sono 9 i tiri totali della Fiorentina, con 3 occasioni da rete

29 gennaio 2021 23:15

Match Preview Torino - Fiorentina: zero vittorie in casa per i Granata, 1 sola per i Viola in trasferta

28 gennaio 2021 14:51

Il match program di Fiorentina - Crotone: zero vittorie per gli ospiti in trasferta, raccolti 2 punti in altrettanti pareggi

22 gennaio 2021 15:14

Minuti giocati in Campionato: Dragowski al primo posto, a seguire Milenkovic ed Amrabat; chiude la classifica Barreca.

19 gennaio 2021 20:32

Napoli-Fiorentina: dirigerà Chiffi. Con la sua direzione i Viola hanno ottenuto una sola vittoria

14 gennaio 2021 15:33

Fantacalcio, Bonaventura, se ci sei, batti un colpo. Che avvio per N'Zola! Tornano Spinazzola e Vidal

09 gennaio 2021 11:46

Sarà Giacomelli a dirigere la gara contro il Cagliari. Banti e Meli al Var. I precedenti

07 gennaio 2021 18:40

Fantacalcio, Immobile ci prova! Tornano Biraghi e Theo. Attenzione al possibile focolaio in casa Juventus

06 gennaio 2021 10:43

Soriano: "Potevamo vincere contro una squadra in fiducia. È mancata la lucidità sotto porta"

03 gennaio 2021 17:01

Fantacalcio, la Fiorentina alla ricerca della continuità. Caicedo per rispondere ai rumors. Torna Criscito

03 gennaio 2021 11:15

Fantacalcio, attenzione alle sorprese! La Fiorentina alla ricerca della svolta. Tornano Caputo e Insigne dal 1'

22 dicembre 2020 11:35

Juric: "Nel secondo tempo potevamo vincerla. Personalmente, non mi sembra rigore su Vlahovic"

19 dicembre 2020 17:31

Fantacalcio, media-voto da urlo per Dragowski! Fenomeno Theo Hernandez. È l'ora di Dzeko

15 dicembre 2020 13:20

Fantacalcio, Gasperini e il nodo Ilicic-Gomez, torna Morata. Insigne per il primo sigillo allo Stadio Maradona

11 dicembre 2020 17:26

Milenkovic "Il pareggio ci deve dare forza per uscire da questo periodo. Abbiamo dato tutto in campo"

07 dicembre 2020 23:09

Fantacalcio, Fiorentina a digiuno da oltre 400'. Attenzione ad Andreas Pereira ed Hauge!

05 dicembre 2020 11:12

Fantacalcio, Ribery tornerà a splendere a San Siro? Mertens-Insigne nel segno di Maradona

28 novembre 2020 12:30

Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?

21 novembre 2020 11:38

Fantacalcio, Fiducia a Ribery. Numeri da record per Morata. Attenzione al caos in casa Lazio!

06 novembre 2020 16:39

I convocati della Fiorentina per la gara contro la Roma. Presente anche Pezzella

31 ottobre 2020 20:26

Fantacalcio, numeri da top per Castrovilli. Torna Ronaldo dal 1' minuto. Perisic possibile sorpresa?

31 ottobre 2020 11:29

Pezzella si, Borja Valero no. Le prime indicazioni dai campini in vista di Fiorentina - Udinese

21 ottobre 2020 18:10

Fantacalcio: La quarta giornata. Consigli e suggerimenti per la vostra fantasquadra

17 ottobre 2020 12:17

Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani Vlahovic e Montiel…

13 aprile 2019 21:28

Micheletti:" Temo la determinazione della SPAL ma viola nettamente favoriti. Non farei giocare Babacar ma soltanto Simeone."

17 novembre 2017 13:11

Juventus-Fiorentina probabili formazioni, Pioli farà pochi cambiamenti, si riparte dalle nuove certezze

19 settembre 2017 13:02

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