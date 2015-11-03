Notizie Seriea Fiorentina

Bucchioni: "Bocciatura per Gudmundsson e Parisi ma oggi contano l'atteggiamento e la vittoria"
02 novembre 2025 14:03
Fiorentina-Lecce da dentro o fuori per Stefano Pioli: Vanoli, De Rossi e Thiago Motta i possibili sostituti
31 ottobre 2025 07:15
Stroeykens nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Trequartista che ha segnato 6 gol e fornito 7 assist in 40 partite con l'Anderlecht
21 giugno 2024 14:37
Juric ha la febbre: non ha parlato in conferenza, a rischio per la Fiorentina
20 maggio 2023 20:00
Il Torino comunica di aver rilevato la presenza di tre positivi nel gruppo squadra
04 gennaio 2022 19:20
Fantacalcio, che ne sarà di Vlahovic? Straripante Candreva: fantamedia da top. Si sbloccherà Simy?
16 ottobre 2021 10:55
Fantacalcio, svolta nella stagione di Bonaventura? Si è sbloccato Immobile. Problemi per Ibrahimovic
20 aprile 2021 14:32
Fantacalcio, Vlahovic al Mapei per il sorpasso su Ibrahimovic e Immobile. Muriel vs Chiesa: chi avrà la meglio nella corsa Champions?
17 aprile 2021 11:15
IL MATCH PROGRAM DI FIORENTINA - ROMA: EQUILIBRIO NELLE RETI SUBITE, SOLO 2 I PAREGGI DEI GIALLOROSSI IN TRASFERTA
02 marzo 2021 15:44
LA PAROLA AI NUMERI: 2 TIRI IN PORTA PER LA FIORENTINA, 3 QUELLI PER I FRIULANI
28 febbraio 2021 17:40
IL MATCH PROGRAM DI UDINESE - FIORENTINA: ASSOLUTA PARITA' NEI PUNTI, LO STESSO VALE PER LE RETI REALIZZATE
26 febbraio 2021 15:04
LA PAROLA AI NUMERI: PER I VIOLA 5 TIRI IN PORTA E 6 OCCASIONI DA RETE, 2 LE PARATE DECISIVE DI PROVEDEL
19 febbraio 2021 21:10
IL MATCH PROGRAM DI FIORENTINA - SPEZIA: VIOLA ALLA RICERCA DELLA QUINTA VITTORIA INTERNA, PER I LIGURI 4 LE VITTORIE ESTERNE
18 febbraio 2021 14:20
LA PAROLA AI NUMERI: 7 TIRI IN PORTA PER LA FIORENTINA, 5 PARATE PER AUDERO, 1 SOLA QUELLA DI DRAGOWSKI
14 febbraio 2021 17:40
IL MATCH PROGRAM DI SAMPDORIA - FIORENTINA: I VIOLA HANNO VINTO UNA SOLA VOLTA IN TRASFERTA, PER I BLUCERCHIATI SONO 5 LE SCONFITTE INTERNE
12 febbraio 2021 16:49
LA PAROLA AI NUMERI: IN EQUILIBRIO I TIRI TOTALI, 3 CONTRO 7 IN FAVORE DEI NERAZZURRI QUELLI IN PORTA
05 febbraio 2021 23:10
Il Match Program di Fiorentina – Inter: i Viola non perdono al Franchi da 6 gare, 1 sola sconfitta stagionale per gli ospiti in trasferta
04 febbraio 2021 13:59
La parola ai numeri: sono 9 i tiri totali della Fiorentina, con 3 occasioni da rete
29 gennaio 2021 23:15
Match Preview Torino - Fiorentina: zero vittorie in casa per i Granata, 1 sola per i Viola in trasferta
28 gennaio 2021 14:51
Il match program di Fiorentina - Crotone: zero vittorie per gli ospiti in trasferta, raccolti 2 punti in altrettanti pareggi
22 gennaio 2021 15:14
Minuti giocati in Campionato: Dragowski al primo posto, a seguire Milenkovic ed Amrabat; chiude la classifica Barreca.
19 gennaio 2021 20:32
Napoli-Fiorentina: dirigerà Chiffi. Con la sua direzione i Viola hanno ottenuto una sola vittoria
14 gennaio 2021 15:33
Fantacalcio, Bonaventura, se ci sei, batti un colpo. Che avvio per N'Zola! Tornano Spinazzola e Vidal
09 gennaio 2021 11:46
Sarà Giacomelli a dirigere la gara contro il Cagliari. Banti e Meli al Var. I precedenti
07 gennaio 2021 18:40
Fantacalcio, Immobile ci prova! Tornano Biraghi e Theo. Attenzione al possibile focolaio in casa Juventus
06 gennaio 2021 10:43
Soriano: "Potevamo vincere contro una squadra in fiducia. È mancata la lucidità sotto porta"
03 gennaio 2021 17:01
Fantacalcio, la Fiorentina alla ricerca della continuità. Caicedo per rispondere ai rumors. Torna Criscito
03 gennaio 2021 11:15
Fantacalcio, attenzione alle sorprese! La Fiorentina alla ricerca della svolta. Tornano Caputo e Insigne dal 1'
22 dicembre 2020 11:35
Juric: "Nel secondo tempo potevamo vincerla. Personalmente, non mi sembra rigore su Vlahovic"
19 dicembre 2020 17:31
Fantacalcio, media-voto da urlo per Dragowski! Fenomeno Theo Hernandez. È l'ora di Dzeko
15 dicembre 2020 13:20
Fantacalcio, Gasperini e il nodo Ilicic-Gomez, torna Morata. Insigne per il primo sigillo allo Stadio Maradona
11 dicembre 2020 17:26
Milenkovic "Il pareggio ci deve dare forza per uscire da questo periodo. Abbiamo dato tutto in campo"
07 dicembre 2020 23:09
Fantacalcio, Fiorentina a digiuno da oltre 400'. Attenzione ad Andreas Pereira ed Hauge!
05 dicembre 2020 11:12
Fantacalcio, Ribery tornerà a splendere a San Siro? Mertens-Insigne nel segno di Maradona
28 novembre 2020 12:30
Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?
21 novembre 2020 11:38
Fantacalcio, Fiducia a Ribery. Numeri da record per Morata. Attenzione al caos in casa Lazio!
06 novembre 2020 16:39
I convocati della Fiorentina per la gara contro la Roma. Presente anche Pezzella
31 ottobre 2020 20:26
Fantacalcio, numeri da top per Castrovilli. Torna Ronaldo dal 1' minuto. Perisic possibile sorpresa?
31 ottobre 2020 11:29
Pezzella si, Borja Valero no. Le prime indicazioni dai campini in vista di Fiorentina - Udinese
21 ottobre 2020 18:10
Fantacalcio: La quarta giornata. Consigli e suggerimenti per la vostra fantasquadra
17 ottobre 2020 12:17
Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani Vlahovic e Montiel…
13 aprile 2019 21:28
Micheletti:" Temo la determinazione della SPAL ma viola nettamente favoriti. Non farei giocare Babacar ma soltanto Simeone."
17 novembre 2017 13:11
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