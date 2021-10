Fantacalcio, che ne sarà di Vlahovic? Straripante Candreva: fantamedia da top. Si sbloccherà Simy?

SPEZIA – SALERNITANA

Sabato 16 Ottobre ore 15.00

SPEZIA

Out Bastoni, si può salvare Nikolau. Si alle incursioni di capitan Maggiore. Tornerà Daniele Verde nel tridente spezzino e non possiamo far altro che schierarlo. Si alla vivacità di Antiste, anche a partita in corso.

SALERNITANA

Gagliolo più di Standberg e Gyomber. Non ispira Ranieri. Attenzione ai tiri dalla distanza di Mamadou Coulibaly. Out Ribery, Gondo non al top della condizione. Ancora fiducia a Simy! Potrebbe arrivare il primo gol in maglia granata.

LAZIO – INTER

Sabato 16 Ottobre ore 18.00

LAZIO

Squalificato Acerbi, reparto difensivo da evitare in blocco. Non si mettono in discussione Milinkovic-Savic e Luis Alberto, si mettono sempre in campo. No a Lucas Leiva: il malus è dietro l’angolo. Recuperato Ciro Immobile, sarà il campione d’Europa a guidare il reparto offensivo dei biancocelesti dal 1′. Felipe Anderson più di Pedro.

INTER

Bastoni più di Skrianiar e De Vrij. Darmian in pole su Dumfries. Ballottaggio anche sull’out di sinistra tra Perisic e Dimarco, si possono schierare entrambi. Sono le partite di Nicolò Barella, Brozovic più di Calhanoglu (fino a questo momento, deludente). Dzeko e Lautaro Martinez non si discutono. Correa? Ha il dente avvelenato dell’ex, si può schierare coprendosi.

MILAN – HELLAS VERONA

Sabato 16 Ottobre ore 20.45

MILAN

Emergenza in casa Milan. Approvato Tomori. Tonali in crescita, si al rigorista Kessiè malgrado il momento di forma. Out Brahim Diaz, chance dal 1′ minuto per Maldini. Rafael Leao mai così continuo, schieratelo! Giroud con cautela, meglio puntare su Rebic. Ibrahimovic? Solo coprendosi.

HELLAS VERONA

Da evitare il tridente difensivo di Tudor. Faraoni resta il top della difesa scaligera, considerando anche l’assenza di Theo Hernandez. No a Hongla, sì a Lazovic. Antonin Barak si è preso i rigori, schieratelo! Buon momento di forma per Simeone e Kalinic, ma per questo turno vince la cautela.

CAGLIARI – SAMPDORIA

Domenica 17 Ottobre ore 12.30

CAGLIARI

No a Caceres. Ceppitelli più di Carboni. La garra di Nandez potrebbe portare un’ampia sufficienza (e magari anche il primo bonus in stagione?). Marin più di Strootman. L’uomo in più del Cagliari è Joao Pedro e merita la conferma. Possibile conferma di Keita dal 1′: schieratelo!

SAMPDORIA

Colley più di Yoshida (non fatevi illudere dai gol messi a segno fin ora). Magic moment per Antonio Candreva, la Sampdoria non può fare a meno del suo talento e della sua esperienza. Problemi per Damsgaard, chance dal 1′ per Verre? Quagliarella non si lascia mai fuori. Caputo vorrà subito tornare al gol. Chance per Gabbiadini a partita in corso.

EMPOLI – ATALANTA

Domenica 17 Ottobre ore 15.00

EMPOLI

Da evitare l’intero blocco difensivo. Non convince Haas, meglio Bandinelli. Sempre e solo sì per Nedim Bajrami (se Mancuso esce, è lui il rigorista). È scivolato nelle gerarchie Mancuso, meglio puntare su altre opzioni. Meglio evitare Pinamonti e Cutrone.

ATALANTA

Out Djimsiti e Toloi, Palomino più di Demiral. Tegola Gosens! Il giocatore starà fuori due mesi, al suo posto pronto Zappacosta. De Roon da malus, Freuler da buon voto ma attenzione a Koopmeiners. Out Pessina, Pasalic si candida per una maglia dal 1′. Mai mettere in panchina Ruslan Malinovskyi. Zapata o Muriel? Si devono lanciare entrambi, meglio evitare spiacevoli inconvenienti.

GENOA – SASSUOLO

Domenica 17 Ottobre ore 15.00

GENOA

Recuperato Mimmo Criscito e non si può fare a meno che schierarlo: è rigorista. Cambiaso e Fares da buon voto. No al centrocampo del Grifone, i malus sono dietro l’angolo. Ancora out Caicedo non al meglio. Chi al fianco di Mattia Destro? Pandev è quello che ispira maggiormente (fantacalcisticamente parlando), anche se dovrebbe partire Kallon dal 1′.

SASSUOLO

Si può confermare il solito Ferrari. Maxime Lopez più di Frattesi per i suoi inserimenti. Traorè Hj anche a partita in corso. Domenico Berardi si mette sempre, soprattutto. Boga potrebbe essere un fattore con la sua rapidità. Scamacca da ex, Raspadori non al meglio, ma si può lanciare in caso di emergenza in attacco.

UDINESE – BOLOGNA

Domenica 17 Ottobre ore 15.00

UDINESE

Nuytinck più di Becao. Attenzione al ballottaggio Soppy-Molina. Makengo e Walace di quantità (e malus), Arslan leggermente meglio. Intoccabile Rodrigo “El Tucu” Pereyra: leader e rigorista della squadra. Per questo turno si può lanciare Beto. Da schierare senza timore Deulofeu e Pussetto.

BOLOGNA

Da evitare l’intero blocco difensivo degli emiliani, non è il momento di puntarci. Cambio di modulo in vista e a farne le spese potrebbe essere proprio Orsolini, siate prudenti con l’esterno italiano. Si è acceso Barrow: si può lanciare. Roberto Soriano è l’ago della bilancia della squadra di Sinisa, da lanciare senza alcun timore. Si ad Arnautovic nonostante qualche fastidio fisico.

NAPOLI – TORINO

Domenica 17 Ottobre ore 18.00

NAPOLI

Problemi per Manolas, confermato il tandem difensivo Rrahmani-Koulibaly. Di Lorenzo più di Mario Rui. Si ad Anguissa. Tornerà dal 1′ Zielinski e non possiamo far altro che schierarlo. Non si ferma più Victor Osimhen: confermatelo! Insigne non si mette in discussione. Mertens? Ipotesi affascinante, ma rientra dopo un lungo stop a causa del problema alla spalla: andateci cauti.

TORINO

Bremer è sempre un fattore sui calci piazzati. Ansaldi in pole su Ola Aina, da confermare Singo. Non convincono Mandragora e Lukic. Out Pjaca, spazio a Linetty. Si alla vivacità di Brekalo. Passi in avanti per Belotti che potrebbe trovare minutaggio durante la partita (siate prudenti!). Confermate Antonio Sanabria.

JUVENTUS – ROMA

Domenica 17 Ottobre ore 20.45

JUVENTUS

Chiellini più di Bonucci. Cuadrado sa colpire in queste partite. Buon momento per Locatelli, si può lanciare. Straripante Federico Chiesa contro Spagna e Belgio, da confermare senza alcun dubbio. Out Dybala, Kean in vantaggio per guidare l’attacco bianconero.

ROMA

Problemi per Smalling, ci sarà Ibanez al fianco di Mancini. Karsdorp più di Calafiori. Via libera al rigorista Veretout. Mkhitaryan sempre e comunque. Si a Zaniolo nonostante le ultime uscite sottotono. Lorenzo Pellegrini? Non scherziamo, si schiera sempre. Problemi per Abraham, scalda i motori Shomurodov: vorrà lasciare il segno. Attenzione alla possibile sorpresa chiamate El Shaarawy.

VENEZIA – FIORENTINA

Lunedì 18 Ottobre ore 20.45

VENEZIA

Mazzocchi il più convincente del reparto difensivo di Zanetti. A centrocampo pochi bonus, ma attenzione a Busio che si è sbloccato. Mattia Aramu potrebbe trovare bonus dai calci piazzati, anche a partita in corso. Henry più di Johnsen. Okereke a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.

FIORENTINA

Si al “motorino” Odriozola, convince meno Biraghi. Si può lanciare anche Milenkovic, sempre insidioso sui calci piazzati. Non al meglio Castrovilli, sarà confermato Duncan. Bonaventura si esalta in queste partite, si può schierare. Non lasciate fuori Nico Gonzalez! L’argentino è sempre una spina nel fianco della difesa avversaria. Vlahovic? In Nazionale ha dimostrato di avere la testa sul campo (3 gol in 2 partite): si conferma in campionato?

