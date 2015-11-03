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Notizie Consigli Fantacalcio Fiorentina

Fantacalcio, ultima spiaggia per Jovic. Leao mania, Zapata per sbloccarsi. Caputo per il gol dell'ex

28 aprile 2023 11:30

Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral e Simeone senza esitazione. Gabbiadini la sorpresa di giornata

07 aprile 2023 11:00

Fantacalcio, Nico Gonzalez alla ricerca della continuità, sempre più Di Maria mania. Che fine ha fatto Arnautovic?

10 marzo 2023 13:06

Fantacalcio, si è sbloccato Jovic? Dybala trascinatore, è il momento di Ciurria. È tornato Berardi

04 febbraio 2023 11:00

Fantacalcio, Di Maria si è preso la Juve. Lookman mania, fiducia a Giroud. È il momento di Nico Gonzalez?

26 gennaio 2023 22:00

Fantacalcio, si è sbloccato Jovic! Dybala faro della Roma, attenzione a Laurienté. Via libera a Caprari

08 ottobre 2022 10:42

Fantacalcio, Jovic risorgerà come una fenice? Dybala si è preso la Roma, Laurienté stupirà

16 settembre 2022 15:39

Fantacalcio, Jovic per interrompere il digiuno. Tutti pazzi per Kvaratshkelia, Hojlund non tradisce

09 settembre 2022 20:30

Fantacalcio, Jovic vs Vlahovic: primo round a Firenze. Calma con Koopmeiners, la sorpresa è Hojlund

02 settembre 2022 20:42

Fantacalcio, è l'ora di Cabral. Out Lukaku, c'è Dzeko. Abraham per rispondere alle critiche

30 agosto 2022 14:06

Fantacalcio, ciclone Kvaratshkhelia. Dybala torna a Torino, esordio dal 1' per De Ketelaere. Si sblocca Zapata?

26 agosto 2022 14:04

Fantacalcio, Sottil is on fire. Primo abbraccio di Dybala all'Olimpico, Kvaratskhelia mania. Rispunta Lukic

20 agosto 2022 12:34

Fantacalcio, Cabral vs Abraham: l'Europa passa dai loro gol. Verdi è rinato. Vlahovic, dove sei?

06 maggio 2022 15:28

Fantacalcio, tutti pazzi per bomber Lukic. Mertens per conquistare il rinnovo. Sorpresa? Simeone

30 aprile 2022 12:05

Fantacalcio, è il momento di Cabral. Occasione per Mertens. Brilla Zaniolo: si è ripreso la Roma?

15 aprile 2022 15:22

Fantacalcio, Cabral o Piatek? È questo il dilemma. Occasione Correa, attenzione al rientro di Zapata

09 aprile 2022 12:37

Fantacalcio, pazzia o scacco matto Cabral? Mertens per il sogno scudetto Napoli. Mistero Ibrahimovic

02 aprile 2022 13:57

Fantacalcio, impossibile rinunciare a Traorè. Torna Ibrahimovic dal 1'. Zaniolo riconquisterà Roma?

18 marzo 2022 13:08

Fantacalcio, fiducia ad Ikonè. Implacabile Traorè. Lautaro tornerà a prendere per mano l'Inter?

04 marzo 2022 12:40

Fantacalcio, Piatek per continuare a sognare. Zaccagni show. Osimhen all'Olimpico? No, Mertens

25 febbraio 2022 12:00

Fantacalcio, Leao-mania. Cuadrado la certezza nel derby. Piatek sparerà contro l'Atalanta?

18 febbraio 2022 13:05

Fantacalcio, Giroud ed Osimhen gli assi nella manica. Immobile recupero lampo. Cabral la sorpresa?

12 febbraio 2022 09:33

Fantacalcio, Gabbiadini e Scamacca senza paura. Terremoto in casa Genoa, colpirà l'ex Piatek?

15 gennaio 2022 14:02

Fantacalcio, stop ai sei politici: si gioca! Implacabile Destro. Ikonè: pazzia o colpo di genio?

09 gennaio 2022 08:51

Fantacalcio, 6 politico? Dentro portieri e difensori. Chiesa ed Immobile uniche garanzie

06 gennaio 2022 10:27

Fantacalcio, Vlahovic al Dall'Ara per rincorrere l'Europa. Pasalic mania, implacabile Beto

04 dicembre 2021 12:33

Fantacalcio, l'ex Saponara per sbancare il Castellani. Riuscirà Mertens a sostituire Osimhen?

26 novembre 2021 11:40

Fantacalcio, Bonaventura ed il fascino dell'ex. Arnautovic-Simeone: non chiamateli provinciali. Out Politano

20 novembre 2021 14:19

Fantacalcio, Vlahovic per ripetersi all'Allianz Stadium. Zlatan vs Lautaro: chi conquisterà Milano?

05 novembre 2021 14:28

Fantacalcio, Italiano chiama, risponderà Castrovilli? È tornato il ciclone Ilicic. Si sbloccherà Mertens?

30 ottobre 2021 11:58

Fantacalcio, Nico Gonzalez per trovare continuità. Simeone, Destro e Beto: i bomber che non ti aspetti

26 ottobre 2021 15:15

Fantacalcio, Vlahovic per calmare Firenze. È Osimhen-mania a Napoli. Ribery per infiammare l'Arechi

22 ottobre 2021 12:53

Fantacalcio, che ne sarà di Vlahovic? Straripante Candreva: fantamedia da top. Si sbloccherà Simy?

16 ottobre 2021 10:55

Fantacalcio, Vlahovic contro Osimhen, è la sfida dei numeri 9. Magic moment per Candreva. Problemi per Immobile

01 ottobre 2021 13:49

Fantacalcio, Vlahovic contro Dzeko: sfida tra bomber. Show di Pellegrini! Caputo si è preso la Sampdoria

21 settembre 2021 11:05

Fantacalcio, Vlahovic insegue Immobile. Magic moment per Pellegrini. Osimhen straripante in Europa: si confermerà?

17 settembre 2021 10:02

Fantacalcio, riuscirà Vlahovic a trascinare la Fiorentina? Caos sudamericani. Tornano Osimhen ed Ibrahimovic

11 settembre 2021 10:13

Fantacalcio, Nico Gonzalez a caccia del primo gol. Subito Muriel. Addio Ronaldo: Dybala raccoglierà l'eredità?

27 agosto 2021 09:27

Fantacalcio, Vlahovic contro Abraham: è subito sfida tra bomber. Tornerà il vero Dybala con Allegri?

21 agosto 2021 08:55

Fantacalcio, Chiesa sarà il pass Champions della Juventus? Occasione per Pinamonti, è Malinovskyi mania

22 maggio 2021 09:20

Fantacalcio, Vlahovic-Osimhen: è la sfida dei numeri 9. Rebic-mania, Muriel a caccia della Champions

15 maggio 2021 09:23

Fantacalcio, Vlahovic record-breaker. Sale in cattedra Osimhen, è un Muriel formato Champions

11 maggio 2021 09:07

Fantacalcio, Vlahovic alla ricerca del gol numero 20. Correa-show, Muriel a caccia del riscatto. Torna Chiesa

08 maggio 2021 09:47

Fantacalcio, Bonaventura sfida il suo passato. È sempre più Muriel-mania! Immobile, fiducia o panchina?

19 marzo 2021 11:50

Fantacalcio, è l'ora di Ribery! Eriksen alla conquista dell'Inter. Si è sbloccato Osimhen, è la svolta della stagione?

12 marzo 2021 11:42

Fantacalcio, Out Ribery e Castrovilli! Torna la coppia Osimhen-Mertens? Magic moment per Hernani

06 marzo 2021 10:51

Fantacalcio, che garra Martinez Quarta! Milan orfano di Ibrahimovic. Torna Mertens ed è subito +3

02 marzo 2021 12:06

Fantacalcio, attenzione alla rinascita di Castrovilli. È Muriel mania! Ilicic-Gasperini, cosa succede?

27 febbraio 2021 11:27

Fantacalcio, recupera Ribery! Milinkovic-Savic per sbancare San Siro. Doppietta e svolta per Barrow?

12 febbraio 2021 12:51

Fantacalcio, finalmente Bonaventura! Torna Luis Alberto. Rottura definitiva Dzeko-Fonseca, out Gosens

29 gennaio 2021 12:37

Fantacalcio, che fine ha fatto Castrovilli? Che numeri per Muriel! Problemi per Pedro e Mkhitaryan

22 gennaio 2021 11:00

Fantacalcio, è il momento del tandem Kouamè-Vlahovic? Si ferma Theo! Morata e Ibrahimovic dal 1'

15 gennaio 2021 15:55

Fantacalcio, finalmente Ribery! Cosa sta accadendo a Luis Alberto? Fiducia a Barrow e Boga

19 dicembre 2020 11:08

Fantacalcio, Fiorentina a digiuno da oltre 400'. Attenzione ad Andreas Pereira ed Hauge!

05 dicembre 2020 11:12

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