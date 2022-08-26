Fantacalcio, ciclone Kvaratshkhelia. Dybala torna a Torino, esordio dal 1' per De Ketelaere. Si sblocca Zapata?

Analisi di ogni partita della terza giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 18.30

Monza - Udinese

Monza

No ai tre centrali brianzoli. Si a Valoti per il fattore rigori, ma attenzione anche a Gianluca Caprari dagli undici metri. Sensi e Pessina solo con copertura. Per questo turno Petagna può essere una buona opzione.

Udinese

Via libera a Becao e Udogie. Ebosele per completare una difesa da modificatore. Ok Pereyra, no a Walace. Si può lanciare Beto, Success per i più coraggiosi, Gerard Deulofeu è la garanzia.

Lazio - Inter

Lazio

No a Casale e Romagnoli. Si può dare fiducia a Lazzari. Approvato Basic, Luis Alberto solo con copertura. Sono le partite di Sergej Milinkovic-Savic. Ispira Pedro, fiducia a Zaccagni, Felipe Anderson solo per i più coraggiosi. Immobile senza esitazioni.

Inter

Approvati i tre tenori De Vrij, Skriniar e Bastoni. Dimarco più di Gosens, così come Barella più di Brozovic. Impossibile dir di no a Chalanoglu. Romelu Lukaku non si discute. Impossibile lasciar fuori Lautaro Martinez, Dzeko solo con copertura.

Cremonese - Torino

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Pickel. Si può lanciare Zanimacchia. Ispira Ciryel Dessers, Okereke più di Tsadjout.

Torino

Potrebbe essere ancora presto per Schuurs, in difesa si può lanciare Singo. Si può rilanciare Lukic. Radonjic più di Vlasic. Per questo turno Antonio Sanabria è il preferito in casa granata.

Juventus - Roma

Juventus

Out Bonucci, no a Rugani. Alex Sandro in ripresa. Ok Cuadrado, perde un po' di appetibilità essendo listato centrocampista ma questa può essere la sua partita viste le assenze in casa Juventus. McKennie più di Zakaria e Locatelli. Dusan Vlahovic non ha bisogno di presentazioni. Ancora presto per Milik.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Ok Karsdorp, Spinazzola in vantaggio su Zalewski. Convincono meno Matic e Cristante. Approvatissimo il capitano Lorenzo Pellegrini che potrebbe tornare sulla trequarti. Via libera ai tenori della Roma. Promosso Abraham, ma soprattutto, Paulo Dybala, grande ex dell'incontro.

Milan - Bologna

Milan

Promossa la difesa rossonera, Tomori e Theo su tutti. Ok il rientrante Tonali, Bennacer da sufficienza. Bene Brahim, si può confermare ma con copertura. Esordio dal 1' per De Ketelaere. Lanciate Olivier Giroud.

Bologna

De Silvestri più dei compagni di reparto. Aria di rilancio per Soriano. Non ispira Barrow, si può lanciare Sansone che si esalta in queste partite. La certezza è il solito Marko Arnautovic.

Spezia - Sassuolo

Spezia

Nikolaou più dei compagni, si può lanciare il solito Simone Bastoni. Gyasi da centrocampista può far gola. Rientra Verde, M'Bala Nzola da scommessa per il fattore rigori.

Sassuolo

Erlic, da ex, più di Ferrari. Maxime Lopez da sufficienza, ispira Frattesi. La certezza porta il nome di Domenico Berardi. Alvarez con copertura, via libera a Pinamonti. Ceide la scommessa.

Hellas Verona - Atalanta

Hellas Verona

No all'intero blocco difensivo. Si possono lanciare, invece, Faraoni e Lazovic. Tameze da sufficienza, così come Ilic. Si può lanciare Lasagna, ma la certezza di questo inizio di stagione risponde al nome di Thomas Henry.

Atalanta

Out Djimsiti, Toloi più di Okoli. Hateboer meglio di Maehle, Soppy con copertura. de Roon può essere poco da fantacalcio, Ederson con copertura mentre si possono schierare Pasalic e Koopmeiners. Ok anche Malinovskyi. Duvan Zapata non si mette in discussione, dentro fin da subito.

Salernitana - Sampdoria

Salernitana

Mazzocchi l'unica mossa approvata per la difesa. Ok l'ex Candreva, Vilhena incuriosisce: opzione per i più temerari. Federico Bonazzoli la miglior opzione tra i granata. Dia la possibile sorpresa.

Sampdoria

Ok Colley e Augello. No a Rincon. Djuricic come scommessa, incuriosisce Leris dopo le prime due giornate. Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori.

Fiorentina - Napoli

Fiorentina

Torna Igor, ma Milenkovic ispira di più per il fattore calci piazzati. Dodò con copertura, approvato capitan Biraghi. Amrabat da sufficienza, Nico Gonzalez e Bonaventura senza paura. Riccardo Sottil è l'uomo più in forma della Fiorentina. Più Jovic di Cabral, ma potete lanciarli entrambi (con copertura possibilmente).

Napoli

Bene Kim e Rrahmani, Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka e Zielinski. Impossibile lasciar fuori Kvicha Kvaratskhelia, i riflettori sono tutti su di lui. Osimhen non ha bisogno di presentazioni. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.

Lecce - Empoli

Lecce

Presto per Umtiti, Pongracic più di Tuia. Hjulmand da sufficienza, attenzione ai piazzati di Bistrovic. Approvato Gabriel Strefezza, Di Francesco da sufficienza. Ceesay può lasciare il segno.

Empoli

Stojanovic e Parisi più dei compagni di reparto. Ok Marin. Bajrami potrebbe essere distratto dal mercato. Mattia Destro è chiamato a trascinare gli azzurri di mister Zanetti. Lammers e Satriano con copertura.