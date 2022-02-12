Fantacalcio, Giroud ed Osimhen gli assi nella manica. Immobile recupero lampo. Cabral la sorpresa?

Analisi di ogni partita della venticinquesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 15.00

LAZIO - BOLOGNA

Lazio

Out Acerbi, evitate la difesa biancoceleste. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto che con la sua classe può mettere in difficoltà chiunque. Zaccagni più di Felipe Anderson e Pedro. No a Cabral. Immobile va schierato sempre, ma assicuratevi una riserva in questo caso.

Bologna

Theate l'unico promosso della retroguardia emiliana. Approvato il solito Mattias Svanberg. Fiducia ad Orsolini. Soriano? Non è la sua miglior stagione ma potrebbe accendersi da un momento all'altro. Arnautovic buon opzione per completare il tridente. Attenzione al ritorno dal 1' di Barrow.

NAPOLI - INTER

Napoli

No a Mario Rui, Rrhmani più dei compagni di reparto. Fabian Ruiz più di Lobotka. Sono le partite di Piotr Zielinski. Politano da ex non ispira. Insigne sottotono, ma è rigorista e, di conseguenza, merita fiducia. Mertens con riserva, nessun dubbio su Osimhen.

Inter

Skriniar più dei compagni di reparto. Gran momento di forma per Dumfries, merita la vostra fiducia. Barella ad occhi chiusi, così come Calhanoglu. Brozovic da buon voto. Ok Dzeko, Sanchez a folate ma non partirà dal 1' (a meno di sorprese). Lautaro Martinez? Sono le partite in cui si esalta!

TORINO - VENEZIA

Torino

Bremer la scelta migliore del reparto difensivo. Approvato il solito Singo, ok anche Vojvoda. Squalificato Mandragora, spazio a Pobega. Lukic per la solita sufficienza. Attenzione a Tony Sanabria che sa graffiare in questi match. Out Praet, Brekalo da buon voto.

Venezia

Da evitare il reparto difensivo dei lagunari. Busio di sufficienza. Cusance la possibile sorpresa. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo, inoltre è anche un ex dell'incontro. Okereke cliente scomodo a causa della sua velocità, prendetelo in considerazione per completare il tridente. Nsame? Solo coprendosi e per reparti offensivi in piena emergenza.

MILAN - SAMPDORIA

Milan

Approvato l'ex Romagnoli. Squalificato Theo Hernandez, spazio a Florenzi e possiamo dargli fiducia. Tonali da ampia sufficienza, Kessié per il fattore rigori. Leao senza paura, prudenza con Saelemakers. Che momento per Olivier Giroud! Il francese "is on fire" e non possiamo far altro che schierarlo.

Sampdoria

No al reparto difensivo blucerchiato. Approvato Candreva in versione mezz'ala. Stefano Sensi ha colpito subito! Tornerà nello stadio dove vuole prendersi la rivincita: opzione affascinante anche se azzardata. Out Gabbiadini, Quagliarella acciaccato: chi al fianco di Caputo? No a Giovinco.

EMPOLI - CAGLIARI

Empoli

Stojanovic più di Parisi. Attenzione al velenoso Zurkowski. No a Bandinelli, Henderson tra alti e bassi. Sempre e solo si a Nedim Bajrami. Pinamonti più di Cutrone. Attenzione a Di Francesco.

Cagliari

Lovato più dei compagni di reparto. Si a Lykogiannis e Bellanova. No a Deiola e Baselli. Torna dalla squalifica Joao Pedro e non possiamo far altro che lanciarlo. Non escludete a cuor leggero Pereiro.

GENOA - SALERNITANA

Genoa

Si a Domenico Criscito per il fattore rigori. Attenzione alla sorpresa Amiri che potrebbe stupire fin da subito con la sua classe. Yeboah non convince, Mattia Destro rimane sempre la scelta più logica.

Salernitana

Salentini da rebus dopo la rivoluzione di Sabatini. Da evitare la difesa (dovreste avere di meglio fra le vostra fila). Che esordio per Simone Verdi! Si confermerà dopo il grande avvio contro lo Spezia? Ok a Ribery. Attenzione al nuovo arrivato Mousset.

HELLAS VERONA - UDINESE

Hellas Verona

Casale più dei compagni di reparto. Attenzione all'acciaccato Faraoni: si può lanciare ma assicuratevi una riserva. Lazovic da sufficienza. Antonin Barak non si discute, si schiera! Si all'esperienza di Veloso. Nessun dubbio su Simeone.

Udinese

No a Perez e Becao. Molina convince più di Udogie e Soppy. Pereyra con copertura: non ha ancora i 90' nelle gambe e potrebbe partire dalla panchina. Sempre e solo si per Beto. Attenzione alle carte a sorpresa Deulofeu e Pussetto.

SASSUOLO - ROMA

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Si a Frattesi, attenzione a Traorè in gran spolvero contro la Juventus in Coppa Italia. Domenico Berardi impossibile da escluderlo in questa partita: è in forma e merita la vostra fiducia. Squalificati Scamacca e Raspadori. No a Defrel.

Roma

Out Ibanez, non convince Kumbulla. Maitland-Niles da lanciare. Rebus centrocampo: chi giocherà? Il preferito è Sergio Oliveira. Cristante da sufficienza, Veretout verso la panchina e con il fattore rigori in meno. Operazione rilancio per Lorenzo Pellegrini, ok Mkhitaryan. Squalificato Zaniolo, Abraham con riserva. Sorpresa? Afena Gyan.

ATALANTA - JUVENTUS

Atalanta

Demiral più dei compagni di reparto. Koopmeiners ispira più di De Roon e Freuler sotto il capitolo bonus. Zappacosta più di Pezzella ed Hateboer. Malinovskyi più di Pasalic. Luis Muriel è più di una semplice idea, è un obbligo!

Juventus

De Ligt più dei compagni di reparto. Meglio Danilo di De Sciglio. Mai dubitare di Juan Cuadrado. Zakaria ispira più di Rabiot e Locatelli. Arthur non è da bonus, al contrario di McKennie che merita tutta la vostra fiducia. Dusan Vlahovic vorrà continuare sulla strada intrapresa. Ok al solito Dybala. Non sottovalutate Morata.

SPEZIA - FIORENTINA

Spezia

No al reparto difensivo spezzino. Approvato Maggiore. Kovalenko tra alti e bassi. Daniele Verde rigorista e leader di questo Spezia. Convince Giasy.

Fiorentina

Torna Odriozola, attenzione al fattore Biraghi da fermo. Squalificati Torreira e Bonaventura, ci sarà spazio per Castrovilli ed Amrabat ma meglio guardare altrove. Ok Maleh. Occasione per Ikonè? Lanciatelo! Piatek ha caricato le pistole contro l'Atalanta, ma potrebbe pagare la fatica dei 90' di Bergamo. Spazio ad Arthur Cabral? Schieratelo! Vorrà rispondere subito alla doppietta del compagno di reparto. Nico Gonzalez tra alti e bassi. Sorpresa? Sottil.

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