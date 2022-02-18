Fantacalcio, Leao-mania. Cuadrado la certezza nel derby. Piatek sparerà contro l'Atalanta?
Analisi di ogni partita della ventiseiesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 20.45
JUVENTUS - TORINO
Juventus
slot gacor De Ligt più dei compagni di reparto. Squalificato Danilo, spazio a De Sciglio. Mai dubitare di Juan Cuadrado: sono le sue partite, occhio alla zampata. Zakaria ispira più di Rabiot e Locatelli. Arthur non è da bonus, al contrario di McKennie che merita tutta la vostra fiducia. Vlahovic vorrà continuare sulla strada intrapresa. Ok al solito Dybala. Non sottovalutate Morata.
Torino
Bremer la scelta migliore del reparto difensivo. Approvato il solito Singo, ok anche Vojvoda. Lukic per la solita sufficienza, Pobega dietro Belotti. Attenzione al ritorno di Andrea Belotti che sa graffiare in questi match. Out Praet, Brekalo da buon voto.
SAMPDORIA - EMPOLI
Sampdoria
No al reparto difensivo blucerchiato. Approvato Candreva in versione mezz'ala. Stefano Sensi in casa è una garanzia. Torna Quagliarella dal 1' minuto, è rigorista e merita una chance. Via libera all'ex Caputo.
Empoli
Stojanovic più di Parisi. Attenzione al velenoso Zurkowski. No a Bandinelli, Henderson tra alti e bassi. Sempre e solo si a Nedim Bajrami. Pinamonti più di Cutrone. Attenzione a Di Francesco.
ROMA - HELLAS VERONA
Roma
Squalificato Mancini, ancora ai box Ibanez: difesa giallorossa in emergenza? Maitland-Niles da lanciare. Smalling più di Kumbulla. Cristante da sufficienza, ma attenzione ai malus. Il preferito rimane Sergio Oliveira. Operazione rilancio per Pellegrini. Out Mkhitaryan. Senza timore Abraham. Sorpresa? Afena Gyan.
Hellas Verona
No al reparto difensivo degli scaligeri. Faraoni sempre una buona. scelta. Lazovic da sufficienza. Antonin Barak non si discute, si schiera! Tameze più dell'esperto Veloso. Nessun dubbio su Caprari. Cautela con Simeone.
SALERNITANA - MILAN
Salernitana
Da evitare l'intero blocco dei salentini. Guardate altrove.
Milan
Approvato Romagnoli. Torna Theo Hernandez e non possiamo far altro che lanciarlo. Tonali da ampia sufficienza, Kessié per il fattore rigori e per rispondere alle critiche. Via libera all'intera trequarti rossonera: Leao senza paura, Rebic e Messias a prescindere dal minutaggio. Dentro anche Saelemakers e Brahim Diaz. Che momento per Olivier Giroud! Il francese "is on fire" e non possiamo far altro che schierarlo.
FIORENTINA - ATALANTA
Fiorentina
Attenzione al fattore Biraghi da fermo. Odriozola da ampia sufficienza. Tornano gli squalificati Torreira e Bonaventura. Ok Maleh. Ikonè spaesato, ma non lasciatelo fuori a cuor leggero. Krzysztof Piątek è carico ed è in vantaggio su Cabral: schieratelo! Nico Gonzalez tra alti e bassi. Sorpresa? Sottil.
Atalanta
Demiral più dei compagni di reparto. Koopmeiners ispira più di De Roon e Freuler sotto il capitolo bonus. Zappacosta più di Pezzella ed Hateboer. Malinovskyi più di Pessina. Out Muriel, toccherà a Pasalic giocare da prima punta? Jeremie Boga in assoluto il migliore dei suoi.
VENEZIA - GENOA
Venezia
Approvato Haps. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo, inoltre è anche un ex dell'incontro. Okereke cliente scomodo a causa della sua velocità, prendetelo in considerazione per completare il tridente. Nsame? Solo coprendosi e per reparti offensivi in piena emergenza.
Genoa
Criscito per il fattore rigori, ma solo coprendovi. Attenzione alla sorpresa Amiri che potrebbe stupire fin da subito con la sua classe. Yeboah non convince, Mattia Destro rimane sempre la scelta più logica.
INTER - SASSUOLO
Inter
Skriniar più dei compagni di reparto. Gran momento di forma per Dumfries, merita la vostra fiducia. Barella ad occhi chiusi, così come Calhanoglu. Brozovic da buon voto. Ok Dzeko. Chance per Sanchez.
Sassuolo
Ferrari un fattore dai calci piazzati. Si a Frattesi, attenzione a Traorè in gran spolvero. Domenico Berardi impossibile da escluderlo in questa partita: è in forma e merita la vostra fiducia. Scamacca più di Raspadori.
UDINESE - LAZIO
Udinese
No a Perez e Becao. Molina convince più di Udogie e Soppy. Pereyra con copertura: non ha ancora i 90' nelle gambe e potrebbe partire dalla panchina. Sempre e solo si per Beto. Attenzione alle carte a sorpresa Deulofeu e Pussetto.
Lazio
Out Acerbi, evitate la difesa biancoceleste. Sono le partite del sergente Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto che con la sua classe può mettere in difficoltà chiunque. Che momento per Mattia Zaccagni! Impossibile da tenere fuori. Pedro più di Felipe Anderson. Immobile va schierato sempre e comunque.
CAGLIARI - NAPOLI
Cagliari
Da evitare l'intero reparto difensivo dei sardi. No a Deiola e Baselli. Fiducia a Joao Pedro nonostante la partita non sia delle più semplici. Pereiro se siete in emergenza. Non ispira l'ex Pavoletti.
Napoli
Koulibaly e Rrhmani sono sempre delle buone idee. Fabian Ruiz più di Lobotka. Sono le partite di Piotr Zielinski. Attenzione alla mina vagante Elmas. Insigne sottotono, ma è rigorista e, di conseguenza, merita fiducia. Mertens con riserva, nessun dubbio su Osimhen.
BOLOGNA - SPEZIA
Bologna
Theate l'unico promosso della retroguardia emiliana. Approvato il solito Mattias Svanberg. Fiducia ad Orsolini. Soriano? Non è la sua miglior stagione ma potrebbe accendersi da un momento all'altro. Arnautovic buon opzione per completare il tridente. Attenzione a Barrow che si accende con lo Spezia.
Spezia
Si può salvare Erlic. Approvato Maggiore. Kovalenko tra alti e bassi. Daniele Verde rigorista e leader di questo Spezia. Convince Giasy. No a Nzola, Manaj solo in emergenza.
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