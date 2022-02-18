Corriere della Sera annuncia, da questo weekend si torna al 75% allo stadio, torna la Curva Fiesole?

Potrebbe essere già questo il weekend di seria A con il ritorno al 75% di capienza allo stadio, si aspetta comunicazione ufficiale

slot gacor Finalmente l'Italia va verso la fine dello stato di emergenza, prevista per il 31 marzo. Ieri in Parlamento sono state approvate alcune modifiche al decreto Covid in vigore. Ci saranno allentamenti nelle restrizioni. Al cinema e nei teatri, ad esempio, potranno riaprire i bar, consentendo agli spettatori di tornare a sgranocchiare qualcosa nell’intervallo degli spettacoli. E ci sono novità anche per gli stadi. Il Corriere della Sera scrive:

“Già per questo fine settimana si potrà tornare negli stadi con capienza al 75% rispetto a quella massima consentita. Lo prevede il decreto licenziato dal Parlamento e dunque bisognerà soltanto attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. È possibile che dal primo aprile si arrivi al 100% all’aperto e al 75% al chiuso”.

Se cosi dovesse essere, Fiorentina-Atalanta vedrà il ritorno allo stadio della Curva Fiesole, con il tifo organizzato viola che ha deciso di rimanere fuori lo stadio con l’attuale capienza. Resta da capire la tempistica di tutto questo dato che siamo a poche ore dalla partita.

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