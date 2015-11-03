Labaro Viola

Notizie Stadi Fiorentina

Ceferin tuona: "Le infrastrutture italiane legate al calcio sono una vergogna, stadi terribili. Sono stufo"

06 maggio 2025 12:04

Sole 24 Ore: "150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100"

22 aprile 2025 22:29

In Italia stadi vecchi ed inadeguati, età media di 61 anni. Uno su tre è da rifare! È un Paese che gioca in B 

03 novembre 2024 10:29

De Laurentiis: "Burocrazia intralcia la costruzione di nuovi stadi. Procuratori vero problema del calcio"

22 maggio 2024 17:56

Finalmente è finita, da maggio non serviranno più green pass e mascherina per entrare allo stadio

26 aprile 2022 23:53

Corriere della Sera annuncia, da questo weekend si torna al 75% allo stadio, torna la Curva Fiesole?

18 febbraio 2022 09:54

Finalmente! Il governo è pronto a garantire la massima capienza negli stadi a partire da Marzo

08 febbraio 2022 17:12

Viola Club non ci stanno: "Non ha senso far andare allo stadio solo 5 mila persone. Diteci la verità"

14 gennaio 2022 15:02

De Sinopoli: "In aereo per Cagliari stiamo vicini, allo stadio dobbiamo stare distanti, non capisco"

30 dicembre 2021 15:12

Il governo stringe contro il COVID dopo l'aumento dei contagi, stadio vietato ai non vaccinati

16 novembre 2021 12:52

Il tifo organizzato della Fiorentina torna allo stadio. Finiti i biglietti per Venezia, settore pieno

11 ottobre 2021 22:52

Sorride la Fiorentina, il governo ha deciso di aprire gli stadi al 75% della capienza

23 settembre 2021 19:18

Gazzetta, stadi riaperti al 50% in zona bianca, posti a scacchiera e obbligo del Green Pass

06 agosto 2021 08:39

Serie A, i club chiedono subito stadi riaperti a 1000 tifosi, poi a maggio il 25% della capienza

14 aprile 2021 09:42

Nardella: "Sono contrario alla riapertura degli stadi ma occhio all'effetto psicologico di tutte queste restrizioni"

25 febbraio 2021 19:46

Corriere Fiorentino, chiesto il via libera per i nuovi stadi: il Franchi è in attesa di una risposta

20 dicembre 2020 09:21

Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto no alla riapertura degli stadi al 25%

26 settembre 2020 19:12

Le Regioni sulla riapertura degli stadi: "Obbligo di mascherina e 25% della capienza"

24 settembre 2020 20:10

Gazzetta, Lega Serie A nel caos, l'Emilia Romagna anticipa tutti e riapre gli stadi a 1000 tifosi

19 settembre 2020 07:57

Gravina: "Bisogna riaprire gli stadi. Lavoro per un campionato a tre fasi, playoff e scudetto"

17 settembre 2020 11:40

Il CTS boccia l'idea di Gravina, il protocollo non cambia. Tamponi ogni 4 giorni e stadi chiusi

15 settembre 2020 23:08

Gazzetta, il sì alla riapertura degli stadi può arrivare a metà ottobre, il mondo del calcio spinge

12 settembre 2020 08:53

Gravina: "Riapertura degli stadi? Sarà graduale. L'incontro con il premier Conte è stato positivo"

09 settembre 2020 18:12

Nuovo DPCM, Spadafora: "Gli stadi resteranno chiusi al pubblico almeno fino al 07/10"

07 settembre 2020 22:56

Serie A gelata, stadi a porte chiuse almeno fino al 30/09, in arrivo il nuovo DPCM

06 settembre 2020 15:13

Franchi, ora gli emendamenti sono cinque. Quello presentato dal Movimento Cinque Stelle prevede...

15 agosto 2020 10:07

Spadafora: "Riapertura degli stadi a settembre? Semplici fughe fuori dalla realtà"

31 luglio 2020 17:43

Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"

28 luglio 2020 17:06

Spadafora: "I tifosi non potranno tornare allo stadio prima di settembre. Serve pianificare bene"

16 luglio 2020 18:42

Stadi, sono 14 le richieste della Lega e di Barone. Vanno migliorati processi, ruoli e responsabilità

15 luglio 2020 08:51

Sottosegr. salute: "A luglio i tifosi possono tornare allo stadio: distanziamento, termoscanner e niente abbracci"

12 giugno 2020 19:01

Nardella: "Pezzella per correttezza mi ricorda Astori. Legge sugli stadi? Sto con Commisso, va modificata"

28 aprile 2020 20:28

Serie A, il risiko degli stadi: Milan ed Inter giocheranno a Firenze? C'è l'ok dei rossoneri mentre i nerazzurri...

19 aprile 2020 12:09

Barone guida la task force: "Nuovo stadio? Partita decisiva. I vincoli posso uccidere il Franchi e Firenze"

05 aprile 2020 11:38

Nardella: "Stadio Franchi? Vorrei una norma per i monumenti sportivi storici. Capisco Commisso"

27 marzo 2020 19:55

Nazione, si riapre la pista restauro del Franchi, la politica fiorentina vuole aiutare Commisso

07 marzo 2020 10:54

Lotti: "La legge sugli stadi se viene sfruttata può dare tanto alla Fiorentina. Commisso..."

06 marzo 2020 00:52

Si attende la circolare del ministero ma ecco chi potrà entrare negli stadi a porte chiuse

25 febbraio 2020 11:13

Crescono gli spettatori sui campi della serie A, unico dato negativo arriva da Firenze

01 novembre 2017 13:27

Archivio

Esplora l'archivio di Stadi

Sett. 19 Sett. 17
Sett. 44 Sett. 21
Sett. 17 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 46 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 31 Sett. 15 Sett. 8
Sett. 51 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 33 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 24 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 9
Sett. 44