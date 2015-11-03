Notizie Stadi Fiorentina

Ceferin tuona: "Le infrastrutture italiane legate al calcio sono una vergogna, stadi terribili. Sono stufo"
06 maggio 2025 12:04
Sole 24 Ore: "150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100"
22 aprile 2025 22:29
In Italia stadi vecchi ed inadeguati, età media di 61 anni. Uno su tre è da rifare! È un Paese che gioca in B
03 novembre 2024 10:29
De Laurentiis: "Burocrazia intralcia la costruzione di nuovi stadi. Procuratori vero problema del calcio"
22 maggio 2024 17:56
Finalmente è finita, da maggio non serviranno più green pass e mascherina per entrare allo stadio
26 aprile 2022 23:53
Corriere della Sera annuncia, da questo weekend si torna al 75% allo stadio, torna la Curva Fiesole?
18 febbraio 2022 09:54
Finalmente! Il governo è pronto a garantire la massima capienza negli stadi a partire da Marzo
08 febbraio 2022 17:12
Viola Club non ci stanno: "Non ha senso far andare allo stadio solo 5 mila persone. Diteci la verità"
14 gennaio 2022 15:02
De Sinopoli: "In aereo per Cagliari stiamo vicini, allo stadio dobbiamo stare distanti, non capisco"
30 dicembre 2021 15:12
Il governo stringe contro il COVID dopo l'aumento dei contagi, stadio vietato ai non vaccinati
16 novembre 2021 12:52
Il tifo organizzato della Fiorentina torna allo stadio. Finiti i biglietti per Venezia, settore pieno
11 ottobre 2021 22:52
Sorride la Fiorentina, il governo ha deciso di aprire gli stadi al 75% della capienza
23 settembre 2021 19:18
Gazzetta, stadi riaperti al 50% in zona bianca, posti a scacchiera e obbligo del Green Pass
06 agosto 2021 08:39
Serie A, i club chiedono subito stadi riaperti a 1000 tifosi, poi a maggio il 25% della capienza
14 aprile 2021 09:42
Nardella: "Sono contrario alla riapertura degli stadi ma occhio all'effetto psicologico di tutte queste restrizioni"
25 febbraio 2021 19:46
Corriere Fiorentino, chiesto il via libera per i nuovi stadi: il Franchi è in attesa di una risposta
20 dicembre 2020 09:21
Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto no alla riapertura degli stadi al 25%
26 settembre 2020 19:12
Le Regioni sulla riapertura degli stadi: "Obbligo di mascherina e 25% della capienza"
24 settembre 2020 20:10
Gazzetta, Lega Serie A nel caos, l'Emilia Romagna anticipa tutti e riapre gli stadi a 1000 tifosi
19 settembre 2020 07:57
Gravina: "Bisogna riaprire gli stadi. Lavoro per un campionato a tre fasi, playoff e scudetto"
17 settembre 2020 11:40
Il CTS boccia l'idea di Gravina, il protocollo non cambia. Tamponi ogni 4 giorni e stadi chiusi
15 settembre 2020 23:08
Gazzetta, il sì alla riapertura degli stadi può arrivare a metà ottobre, il mondo del calcio spinge
12 settembre 2020 08:53
Gravina: "Riapertura degli stadi? Sarà graduale. L'incontro con il premier Conte è stato positivo"
09 settembre 2020 18:12
Nuovo DPCM, Spadafora: "Gli stadi resteranno chiusi al pubblico almeno fino al 07/10"
07 settembre 2020 22:56
Serie A gelata, stadi a porte chiuse almeno fino al 30/09, in arrivo il nuovo DPCM
06 settembre 2020 15:13
Franchi, ora gli emendamenti sono cinque. Quello presentato dal Movimento Cinque Stelle prevede...
15 agosto 2020 10:07
Spadafora: "Riapertura degli stadi a settembre? Semplici fughe fuori dalla realtà"
31 luglio 2020 17:43
Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"
28 luglio 2020 17:06
Spadafora: "I tifosi non potranno tornare allo stadio prima di settembre. Serve pianificare bene"
16 luglio 2020 18:42
Stadi, sono 14 le richieste della Lega e di Barone. Vanno migliorati processi, ruoli e responsabilità
15 luglio 2020 08:51
Sottosegr. salute: "A luglio i tifosi possono tornare allo stadio: distanziamento, termoscanner e niente abbracci"
12 giugno 2020 19:01
Nardella: "Pezzella per correttezza mi ricorda Astori. Legge sugli stadi? Sto con Commisso, va modificata"
28 aprile 2020 20:28
Serie A, il risiko degli stadi: Milan ed Inter giocheranno a Firenze? C'è l'ok dei rossoneri mentre i nerazzurri...
19 aprile 2020 12:09
Barone guida la task force: "Nuovo stadio? Partita decisiva. I vincoli posso uccidere il Franchi e Firenze"
05 aprile 2020 11:38
Nardella: "Stadio Franchi? Vorrei una norma per i monumenti sportivi storici. Capisco Commisso"
27 marzo 2020 19:55
Nazione, si riapre la pista restauro del Franchi, la politica fiorentina vuole aiutare Commisso
07 marzo 2020 10:54
Lotti: "La legge sugli stadi se viene sfruttata può dare tanto alla Fiorentina. Commisso..."
06 marzo 2020 00:52
Si attende la circolare del ministero ma ecco chi potrà entrare negli stadi a porte chiuse
25 febbraio 2020 11:13
Crescono gli spettatori sui campi della serie A, unico dato negativo arriva da Firenze
01 novembre 2017 13:27
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