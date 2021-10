Il tifo organizzato della Fiorentina torna allo stadio. Finiti i biglietti per Venezia, settore pieno

Con la riapertura degli stadi al 75% della capienza, cambia anche la scelta dei gruppi organizzati del tifo viola, che fino ad ora avevano deciso di non entrare allo stadio perchè “O tutti o nessuno, il nostro ideale non ammette distanziamento” considerato che fino a questo momento era consentito l’ingresso allo stadio solo per il 50% della capienza massima di ogni stadio. Ma con l’apertura quasi totale dello stadio cambia anche la scelta del tifo più caldo della Fiorentina che quindi tornerà a sostenere da vicino la squadra nel corso del 90 minuti. I gruppi del tifo viola organizzato hanno deciso di entrare nuovamente allo stadio. Per quanto riguarda invece la trasferta di Venezia per la partita in programma lunedi sera, i biglietti destinati al tifo viola sono già terminati. Dunque una bella notizia per la Fiorentina che torna ad avere al proprio fianco la parte più calda del tifo.

Flavio Ognissanti