Difficile che si possa giocare al Nord anche se gli stadi non avranno tifosi: potrebbe essere molto rischioso fare arrivare le squadre dalle zone del centro Sud, senza dimenticare che si correrebbe il rischio di incorrere nel diniego da parte dei Prefetti di città particolarmente colpite come Bergamo, Brescia, o la stessa Milano. Tenuto conto che nemmeno Milano e Genova se la passano benissimo, la FIGC sta elaborando un progetto per utilizzare gli stadi del Centro Sud riducendo al minimo i problemi logistici.

Se l’Atalanta non ha problemi a recarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove peraltro ha già giocato anche in Coppa per i lavori al proprio stadio, e se il Milan non avrebbe problema a percorrere le tre ore di treno che lo separano da Firenze, l’Inter non vede di buon occhi l’ipotesi di lasciare la Pinetina per mettersi in viaggio ogni due giorni: difficile allenarsi e rischio alto di contagio. Anche se, è ovvio, anche i viaggi avverranno nel massimo della sicurezza a bordo di pullman, treni e aerei sanificati.

Lo riporta Tuttosport.