Sole 24 Ore: “150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100”

Nell’edizione odierna de Il Sole 24 Ore si accende di nuovo il riflettore sulla farsa tutta italiana degli stadi. Tra i protagonisti anche l’Artemio Franchi di Firenze, dove i lavori di restyling sono già partiti grazie a 150 milioni di euro provenienti da fondi pubblici. Un investimento pesante che non basta: secondo il quotidiano economico, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sarebbe disposto ad aggiungere altri 100 milioni di tasca propria per portare a termine l’opera.

Nel frattempo, il Governo Meloni si prepara – con clamoroso ritardo – a varare a maggio il tanto atteso “Decreto Sport“, che dovrebbe finalmente semplificare l’iter per la costruzione di nuovi impianti. Tra le misure annunciate, la nomina di commissari e la designazione dei sindaci per sbloccare procedure impantanate da anni. Si parla di investimenti fermi per oltre 4 miliardi e mezzo, ma che potrebbero sfiorare i 10 miliardi se davvero – e il condizionale è d’obbligo – si passerà dalle parole ai fatti.