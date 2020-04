“Voi giornalisti siete stati bravi a scovare che Pezzella ha donato – ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze a Radio Bruno – se fosse dipeso da lui sarebbe rimasto nell’anonimato. Pezzella per la sua correttezza mi ricorda Astori. Legge sugli stadi? Sono d’accordo con Commisso, quest’emergenza può essere un’opportunità per cambiare delle regole. Sugli stadi deve esserci una procedura già semplice, efficace e vantaggiosa. Il Franchi ha grandi vincoli architettonici per questo abbiamo lavorato sull’ipotesi di un nuovo stadio e non sulla sua ristrutturazione. Ora bisogna agire”.