Il governo stringe contro il COVID dopo l’aumento dei contagi, stadio vietato ai non vaccinati

Il Governo sta preparando una stretta sui Green Pass nel caso in cui i contagi continuino a salire come nelle ultima settimana. Come riporta Gazzetta.it, la decisione sarà presa venerdì prossimo, quando il monitoraggio settimanale dell’Iss comunicherà l’indice Rt. Le prime iniziative riguarderebbero il settore dello svago che potrebbe essere riservato soltanto ai vaccinati con due dosi. Allo stadio, così come a teatri, bar e ristoranti, potrebbe così accedere solo chi ha completato il ciclo vaccinale. Non sono previsti cambiamenti invece nella sfera lavorativa.

INTANTO CARNEVALI PARLA DI BERARDI