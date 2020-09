Gravina: “Riapertura degli stadi? Sarà graduale. L’incontro con il premier Conte è stato positivo”

“Abbiamo parlato della riapertura degli stadi con il premier Conte – ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina -. E’ chiaro che ci sono delle priorita’: il nostro Paese deve dare certezza sul futuro, dunque ai giovani e alla scuola. La nostra proposta è per una riapertura graduale degli stadi, ma ora parte la scuola e mi sembra rispettoso da parte nostra accettare questo impostazione del Governo. Poi verificheremo quello che succede. L’Incontro con il premier Conte è stato molto positivo, importante, costruttivo, ad ampio raggio. Non c’e’ stato un argomento specifico, si e’ parlato di tutto, dalla politica internazionale a ciò che il calcio è in grado di poter trasmettere in questo momento difficile”. Lo scrive il Corriere dello Sport.

