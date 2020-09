Svolta storica in Serie A, via libera alla creazione della media company per i diritti tv

Svolta storica per la Lega Serie A: secondo quanto appreso, i 20 club, riuniti in assemblea a Milano, hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali. Le 20 società hanno votato all’unanimità a favore della creazione della media company. La votazione all’unanimità da parte dei 20 club è considerato un segnale di importante unità su un argomento così delicato. Un tema su cui ha puntato fin da subito il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Lo riporta il Corriere dello Sport.

