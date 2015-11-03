Notizie Dal Pino Fiorentina

Dal Pino si dimette: "Proposto idee nuove in un mondo vecchio, me ne vado a vivere in America"
01 febbraio 2022 14:29
Dal Pino sta con la Fiorentina: "Il danno economico da Vlahovic è grande, soldi a privati"
09 ottobre 2021 13:01
Lega Calcio dura con Dazn: "Garantire un servizio di qualità come previsto dal bando"
28 settembre 2021 12:25
Dal Pino in pressing sul governo: "Vogliamo tornare ad avere il 100% di pubblico sugli spalti"
14 settembre 2021 09:16
Dal Pino: "Viola Park? Darei incentivi non ostacoli a chi fa progetti simili. Stessa cosa per lo stadio"
03 settembre 2021 12:31
Dal Pino: "Vogliamo aprire gli stadi al 100%. Servirà il Green Pass per entrare"
14 luglio 2021 23:46
La Fiorentina insieme con Juventus e le big, chieste dimissioni Dal Pino. Al fianco di Dazn
16 aprile 2021 13:34
La Fiorentina vuole le dimissioni del presidente della A Dal Pino. Al suo fianco altri sei club
15 aprile 2021 14:14
Serie A, i club chiedono subito stadi riaperti a 1000 tifosi, poi a maggio il 25% della capienza
14 aprile 2021 09:42
Lega, vince Dal Pino, la Fiorentina ha votato contro: Barone non ha preso bene l'esclusione dal Consiglio
22 gennaio 2021 10:34
Dal Pino sta con Commisso: "Adesso il Franchi sarà abbandonato, burocrazia blocca investimenti"
15 gennaio 2021 19:26
Serie A, il presidente Dal Pino è positivo al Coronavirus. Gravina negativo ma in isolamento
06 ottobre 2020 11:13
Svolta storica in Serie A, via libera alla creazione della media company per i diritti tv
09 settembre 2020 18:02
Dal Pino: "L'inizio della Serie A previsto il 12 settembre potrebbe slittare. Decideremo lunedì"
30 luglio 2020 23:22
Dal Pino: “Tifosi negli stadi? Forse parzialmente già da luglio”
29 giugno 2020 14:57
Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS
21 maggio 2020 16:16
La Lega vuole finire il campionato: ora la decisione spetta al Governo
01 maggio 2020 17:19
Dal Pino: "Tutti i club di Serie A sono compatti. Taglio degli stipendi? Strada dolorosa ma obbligata"
29 marzo 2020 12:03
Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi
28 marzo 2020 12:12
La Lega Serie A all'AIC: "Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A"
27 marzo 2020 19:26
Dal Pino: "Ripresa degli allenamenti? Almeno fino al 3 aprile non ne voglio più sentire parlare"
26 marzo 2020 00:36
Dal Pino: "Sono sbagliate le affermazioni di Spadafora, vuole scaricare le sue responsabilità"
08 marzo 2020 22:20
Spadafora apre alla Serie A in chiaro, forse poteva arrivare l'ok della Lega ma Sky dice no
07 marzo 2020 23:01
Giovedì 12 marzo a Milano nuova assemblea della Lega Serie A
06 marzo 2020 00:35
Zhang: "Le mie sono state parole forti? No, sono state anche fin troppo leggere"
05 marzo 2020 12:51
La FIGC apre un'inchiesta sulle parole al veleno di Zhang nei confronti di Dal Pino
03 marzo 2020 13:47
Zhang furioso: "Dal Pino sei il più grande pagliaccio. Ti devi vergognare, dimettiti. Campionato falsato"
03 marzo 2020 00:16
Pres. Serie A: "L'Inter si è rifiutata di giocare lunedì. Recuperi? Anche prima del 13 maggio"
01 marzo 2020 12:54
Pressing sul presidente della Serie A tra interessi, telefonate e sospetti
01 marzo 2020 12:12
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