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Notizie Dal Pino Fiorentina

Dal Pino si dimette: "Proposto idee nuove in un mondo vecchio, me ne vado a vivere in America"

01 febbraio 2022 14:29

Dal Pino sta con la Fiorentina: "Il danno economico da Vlahovic è grande, soldi a privati"

09 ottobre 2021 13:01

Lega Calcio dura con Dazn: "Garantire un servizio di qualità come previsto dal bando"

28 settembre 2021 12:25

Dal Pino in pressing sul governo: "Vogliamo tornare ad avere il 100% di pubblico sugli spalti"

14 settembre 2021 09:16

Dal Pino: "Viola Park? Darei incentivi non ostacoli a chi fa progetti simili. Stessa cosa per lo stadio"

03 settembre 2021 12:31

Dal Pino: "Vogliamo aprire gli stadi al 100%. Servirà il Green Pass per entrare"

14 luglio 2021 23:46

La Fiorentina insieme con Juventus e le big, chieste dimissioni Dal Pino. Al fianco di Dazn

16 aprile 2021 13:34

La Fiorentina vuole le dimissioni del presidente della A Dal Pino. Al suo fianco altri sei club

15 aprile 2021 14:14

Serie A, i club chiedono subito stadi riaperti a 1000 tifosi, poi a maggio il 25% della capienza

14 aprile 2021 09:42

Lega, vince Dal Pino, la Fiorentina ha votato contro: Barone non ha preso bene l'esclusione dal Consiglio

22 gennaio 2021 10:34

Dal Pino sta con Commisso: "Adesso il Franchi sarà abbandonato, burocrazia blocca investimenti"

15 gennaio 2021 19:26

Serie A, il presidente Dal Pino è positivo al Coronavirus. Gravina negativo ma in isolamento

06 ottobre 2020 11:13

Svolta storica in Serie A, via libera alla creazione della media company per i diritti tv

09 settembre 2020 18:02

Dal Pino: "L'inizio della Serie A previsto il 12 settembre potrebbe slittare. Decideremo lunedì"

30 luglio 2020 23:22

Dal Pino: “Tifosi negli stadi? Forse parzialmente già da luglio”

29 giugno 2020 14:57

Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS

21 maggio 2020 16:16

La Lega vuole finire il campionato: ora la decisione spetta al Governo

01 maggio 2020 17:19

Dal Pino: "Tutti i club di Serie A sono compatti. Taglio degli stipendi? Strada dolorosa ma obbligata"

29 marzo 2020 12:03

Lunedì vertice Lega-AIC per gli stipendi dei calciatori. Spunta una doppia ipotesi

28 marzo 2020 12:12

La Lega Serie A all'AIC: "Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A"

27 marzo 2020 19:26

Dal Pino: "Ripresa degli allenamenti? Almeno fino al 3 aprile non ne voglio più sentire parlare"

26 marzo 2020 00:36

Dal Pino: "Sono sbagliate le affermazioni di Spadafora, vuole scaricare le sue responsabilità"

08 marzo 2020 22:20

Spadafora apre alla Serie A in chiaro, forse poteva arrivare l'ok della Lega ma Sky dice no

07 marzo 2020 23:01

Giovedì 12 marzo a Milano nuova assemblea della Lega Serie A

06 marzo 2020 00:35

Zhang: "Le mie sono state parole forti? No, sono state anche fin troppo leggere"

05 marzo 2020 12:51

La FIGC apre un'inchiesta sulle parole al veleno di Zhang nei confronti di Dal Pino

03 marzo 2020 13:47

Zhang furioso: "Dal Pino sei il più grande pagliaccio. Ti devi vergognare, dimettiti. Campionato falsato"

03 marzo 2020 00:16

Pres. Serie A: "L'Inter si è rifiutata di giocare lunedì. Recuperi? Anche prima del 13 maggio"

01 marzo 2020 12:54

Pressing sul presidente della Serie A tra interessi, telefonate e sospetti

01 marzo 2020 12:12

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