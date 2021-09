Dal Pino: “Viola Park? Darei incentivi non ostacoli a chi fa progetti simili. Stessa cosa per lo stadio”

“Ringrazio la Fiorentina e Commisso per l’invito – ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ai canali ufficiali viola -. Sono emozionato, questo è un progetto che va al di là del calcio. In questi ultimi 15 mesi abbiamo lottato molto mediaticamente e nelle stanze di Roma per spingere prima il progetto stadio. Abbiamo unito tutte le forze anche quando c’erano degli stop qui. Oggi aver visto la bellezza oltre che le dimensioni enorme di investimento è straordinario, supera il calcio, dovrebbe essere un esempio per il nostro Paese. Io darei incentivi a chi fa progetti del genere non ostacoli. Così come a chi voleva fare uno stadio. Dobbiamo abbracciare ed aiutare chi come Commisso fa investimenti. Spero che vengano qui personalità del Governo a visitare questo centro ed imparino ad attirare investimenti italiani e stranieri”.

LEGGI ANCHE, GRAVINA: “VIOLA PARK SARÀ IL MODELLO ITALIANO DI RIFERIMENTO. IL NOSTRO CALCIO VA RIVOLUZIONATO”