Gravina: “Viola Park sarà il modello italiano di riferimento. Il nostro calcio va rivoluzionato”

“Il Viola Park è un investimento importante della Fiorentina – ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina oggi in visita al Viola Park ai canali ufficiali gigliati -, credo non solo per la Fiorentina ma anche per tutto il calcio italiano. Sono tre anni dal mio insediamento che mi riferisco in maniera sempre più incisiva nell’invitare il calcio italiano a valutare con grande attenzione i due asset fondamentali per la rivoluzione del calcio italiano. Mi riferisco ai settori giovanili e alle infrastrutture. Dobbiamo patrimonializzare. Questo è un esempio, un modello che inorgoglisce la Fiorentina, i fiorentini ed il calcio italiano. E’ un progetto straordinario, diventerà il modello italiano di riferimento. Bello pensare giovani e donne, professionisti e non vivere in un parco straordinario. Grande merito a Commisso e Barone. Grande considerazione da parte mia, massimo supporto. Viva il calcio, la Fiorentina e Rocco Commisso che porta finalmente una ventata straordinaria di impegno. Il calcio italiano ha bisogno di questo, spero che venga seguito questo modello. La vittoria dell’Europeo ha generato entusiasmo che va coltivato. Siamo impegnati alla qualificazione per il Mondiale. Entusiasmo che non deve distogliere dai tanti problemi che abbiamo. Penso che in questo modo a breve il calcio italiano a livello mondiale sarà uno dei punti di riferimento”.

