Gazzetta, Amrabat lontano dall’idea di Italiano, difficile gestirlo ma la Fiorentina ha scelto di non cederlo

Amrabat è il più lontano dall’idea calcistica del nuovo allenatore della Fiorentina ma è anche il giocatore che ha voluto il presidente Commisso pagando più di venti milioni. Un investimento decisamente importante anche sul piano economico. La società viola ha avuto per il giocatore molti sondaggi ed offerte vere e proprie, in particolare da Torino e Atalanta ma alla fine ha preso la decisione di tenerlo. Non sarà semplice la gestione di Amrabat. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, VAGNATI (DS TORINO): “COLPO AMRABAT NON ANDATO A SEGNO? NON ERA UNA PRIORITÀ, SIAMO TANTI A CENTROCAMPO”