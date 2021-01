Lega, vince Dal Pino, la Fiorentina ha votato contro: Barone non ha preso bene l’esclusione dal Consiglio

In Lega ieri Dal Pino è stato eletto con 14 voti su 20, contrari Lazio, Napoli, Atalanta, Verona, Fiorentina e Udinese. Qualche sorpresa in più, invece, per i membri nel Consiglio. Insieme a Scaroni e Percassi, già membri, le new-entry sono stati Giulini e Setti. Esclusi quindi Preziosi e Barone che non l’ha presa bene. Tanto che oltre a far parte dei 10 club che non avevano votato Dal Pino alla prima tornate, la Fiorentina non lo ha appoggiato nemmeno alla seconda. Lo scrive il Corriere dello Sport.

